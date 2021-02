'Nếu xuân này vắng anh' của vợ cố nghệ sĩ Chí Tài liên tục gây 'sốt'

Quảng cáo

“Đàn heo con”, những người hâm mộ “Bé Heo” kêu gọi nhau cùng cố lên vì “thần tượng”. Họ trông đợi “Nếu xuân này vắng anh” đạt triệu views không kém người trình bày ca khúc, ca sỹ Phương Loan. Không những thế, họ còn mua DVD “Xuân hi vọng” của Thúy Nga, có phần trình diễn của “Bé Heo” để ủng hộ “Idol”. Lực lượng fan của “Bé Heo” chủ yếu là những người trẻ, ở trong nước. Fan của “Bé Heo” lớn, mạnh nhanh chóng. Có rất nhiều hội, nhóm yêu thích Phương Loan (Bé Heo) trên facebook, có nhóm đạt tới hơn 100 ngàn thành viên, hoạt động rất tích cực. Có lẽ, tại thời điểm hiện tại, trong các giọng ca nữ hải ngoại, fan của “Bé Heo” đang sôi nổi, rầm rộ nhất.

Lực lượng fan của "Bé Heo" luôn sẵn sàng ủng hộ "thần tượng" (Ảnh: Fanpage Bé Heo)

Khác với “Bé Cẩu”, Như Quỳnh, ít tương tác với fan. Phương Loan rất chiều fan. Chị rất chịu khó chụp hình gửi “đàn heo con” với lời lẽ siêu dễ thương: “Hôm nay siêng năng đi làm về thay đồ đạp xe, chụp hình để gửi cho đàn heo con dễ thương của cô bé heo. Nè, nói nhỏ thôi để đừng ai nghe, cô bé heo thương đàn heo con của cô bé heo nhất luôn”. “Bây giờ mỗi buổi sáng cô bé heo thức dậy sớm hơn một tí một tí thôi để sửa soạn đi làm và chụp hình gửi cho đàn heo con của cô bé heo xem hình, rồi để đi ngủ sớm nhé” v.v..Hơn 2 tháng từ ngày Chí Tài ra đi, “cơn sốt” mang tên “Bé Heo” vẫn không có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Khoảnh khắc đời thường dễ thương của "cặp đôi hoàn hảo" do fan của họ lưu giữ

Trở lại với “Nếu xuân này vắng anh” do Phương Loan trình bày trên Paris By Night 131, Trizzie Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, đã tiết lộ đoạn chat với “Bé Heo”. Trong đó, “Bé Heo” khoe với Trizzie Phương Trinh rằng: “Sáng nay thức dậy nghe bài hát. Gần 1.000.000 views rồi Trizzie ơi. Bài hát này “Bé Heo” hát cho anh Tài. Chắc mỗi ngày anh cũng nghe như “Bé Heo” vậy”.

Trizzie nhắn lại: “Chúc mừng “Bé Heo”. Sẽ lên 2 triệu views luôn đó. Đàn heo con của chị sẽ ngồi xem hoài khi nào lên đến 2 triệu views thì thôi”. Sau đó, vợ cũ của Bằng Kiều đã nhờ “đàn heo con”: “Cô nhờ đàn Heo con giúp cô chuyện này nhe. Cô muốn nhờ các con giúp bài hát của “Bé Heo” lên 2 triệu views. Cô muốn tất cả các con share bài hát này và vận động bạn bè, gia đình vào xem thật nhiều, xem tới xem lui cả ngày khi nào lên đến 2 triệu views thì thôi. Cô “Bé Heo” sẽ vui lắm nếu điều này thành hiện thực”.

Trizzie không quên khích lệ tinh thần “đàn heo con”: “Hãy chứng minh sức mạnh của đàn heo con nhé. Together we can do this”. Sau 2 tuần ra mắt, “đàn heo con” đã thực hiện được một nửa công việc mà Trizzie nhờ. 2 triệu lượt xem không xa, với nỗ lực của “đàn heo con”.

"Bé Heo" trình diễn "Nếu xuân này vắng anh" (Bảo Thu) trên sân khấu Thúy Nga

Đào Nguyên