Ngắm 'Những thiên thần của Charlie' theo thời gian

Series truyền hình Những thiên thần của Charlie ra mắt năm 2011 không thành công như các phiên bản trước. Nhà sản xuất lên kế hoạch thực hiện 30 tập nhưng đến tập bốn đã phải ngừng chiếu vì ế khách. Diễn viên Annie Ilonzeh vào vai cựu cảnh sát Kate Prince. Tên tuổi cô được biết tới qua các phim như He's Just Not That Into You, Miss March và Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief...