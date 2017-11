Ngẩn ngơ nhan sắc những cô giáo xinh đẹp nhất màn ảnh Việt

Cận cảnh cô giáo Hoài An do Hồ Ngọc Hà thủ vai trong phim “Chiến dịch trái tim bên phải”. Cô giáo Hoài An có phong cách thời trang khá giản dị, trong mắt học trò, cô duyên dáng và thông minh khi "xử lý" các học sinh nghịch ngợm.