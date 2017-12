Ngành mỹ thuật lần đầu công bố sự kiện xấu

Bên cạnh 9 sự kiện tiêu biểu của năm, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa công bố 1 sự kiện “hạn chế”: Chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng một số công trình tượng đài đáng báo động. Đó là một nhân vật trong cụm tượng đài chiến thắng ở Bắc Cạn bị gãy đổ tạo nên dư luận xã hội không tốt về chất lượng kỹ thuật xây dựng tượng đài và phần thi công móng của công trình tượng đài N’Trang Lơng, Đắk Nông có nhiều sai phạm bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt...

Theo Cục trưởng Vi Kiến Thành, “sự kiện còn hạn chế” này nhận được 12/12 số phiếu bầu của hội đồng bình chọn. Cá nhân ông đánh giá, năm qua ngành mỹ thuật còn nhiều sự kiện hạn chế khác như quy hoạch vị trí không phù hợp dẫn đến tượng đài Chiến thắng ở Bến Tre bị xói lở, hư hỏng hay những lùm xùm về tranh giả... Tuy nhiên, các sự kiện này “không được các cơ quan đề cử lên Hội đồng bình chọn”, nên đã không được đưa vào xét chọn năm nay.

Về việc lần đầu tiên công bố sự kiện “xấu” của ngành, ông Vi Kiến Thành coi đây là việc cần làm để ngành tiến bộ hơn. Tuy thế ông cũng hài hước nói vui rằng từ nay ông ra đường mà “không bị ném đá là may”, bởi lẽ “bệnh hình thức và thành tích đã ăn sâu vào tiềm thức, căn cốt của người Việt”.

Chín sự kiện tiêu biểu được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm công bố gồm: Festival Mỹ thuật trẻ; Triển lãm và dự án nghệ thuật thị giác Không gian nghệ thuật Flamingo Đại Lải - Art in the forest 2017; Công viên APEC tại Đà Nẵng; Triển lãm Tranh lụa và các sản phẩm lụa tại Mỹ; Triển lãm ảnh Đất nước, con người ASEAN; Cuộc thi và Triển lãm ảnh Nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017; Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017; Cuộc thi ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao; Trung tâm nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) thành lập và hoạt động. Trong đó, triển lãm và dự án nghệ thuật thị giác Art in the forest tiếp tục được bình chọn lần thứ hai.

NPV