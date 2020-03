Nghệ sĩ Việt và nhiều dân ở Mỹ xếp hàng tại siêu thị mua đồ ăn tích trữ vì dịch

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ, thời điểm Mỹ vừa có người chết do Covid-19, một bộ phận người dân tranh thủ đi gom gạo, giấy, nước về nhà, khiến chợ, siêu thị ùn tắc, gây ra cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên ngay sau đó, hàng hoá lập tức được chất đầy, đồng loạt giảm giá để hỗ trợ người dân. “Việc cần nhất bây giờ là giữ vệ sinh an toàn, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, uống nhiều nước, uống nhiều vitamin C, tập thể dục, tránh tụ tập đông người kiểu nhóm họp, nếu không cần thiết thì không nên du lịch thời gian này… Đừng chủ quan, nhưng cũng đừng hoảng loạn!”, cô khuyên.