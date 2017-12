Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, phải 'đến-xem-nghe' những nơi này

Phòng trà ca nhạc:

Phòng trà Không Tên (Lê Thánh Tôn, Quận 1): Đêm nhạc đặc biệt Happy New Year với sự biểu diễn của ca sĩ Lệ Quyên và danh hài Hoài Linh vào 30 và 31/12/2017.

Ngày 1/1/2018 là đêm trình diễn của Ca sĩ Hiền Thục - Quang Hà

Phòng trà ca nhạc Đồng Dao (Pasteur, Quận 1): Đêm nhạc đặc biệt - Happy New Year 2018 với sự tham dự của nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm. Trước đó đêm 30/12 là đêm nhạc của ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng.

Phòng trà ca nhạc WE (Lê Quý Đôn, Quận 3): Chương trình ca nhạc đặc biệt hội ngộ đón năm mới với sự góp mặt của 20 ca sĩ: Trọng Bắc, Hà Vân, Thùy Dương, Hương Giang, Vi Thảo, Huy Luân, Phạm Phương, Vũ Đức Phước, Huỳnh Thật, Hoàng Nguyên, Tiến Vinh, Hạnh Nguyên, Ánh Nguyệt, Bảo Nam, Vỹ Khang, Hoàng Minh Viễn, Tùng Anh, Trọng Thanh, Nhật Phương, Ngọc Linh. Trước đó, phòng trà We có đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 30/12.

Sân khấu kịch:

Sân khấu kịch Phú Nhuận: Ngày 30/12 vào lúc 20h30 là vở diễn Phục Diện Pháp Y với sự tham gia của Lê Quốc Nam, Trung Dũng, Lê Phương, Baggio, Xuân Nghị. Vở diễn kể về câu chuyện của Trần Tâm - một vị pháp y chuyên ngành phục diện tử thi suy sụp sau cái chết của vợ và bệnh tim của cô con gái nhỏ,nên đã từ bỏ công việc hiện tại. Đồng thời lúc này đã xảy ra một vụ án mạng không manh mối mang tên "Cái xác không đầu" khiến cho phía cảnh sát vô cùng bế tắc khi không có sự hợp tác của pháp y Trần Tâm. Vụ án được giải quyết ra sao? Những điều mờ ám gì đằng sau sẽ được phơi bày? Tất cả hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút giải trí tuyệt vời.

Tiếp tục là một vở diễn thuộc thể loại kinh dị, vở Hung thủ với sự tham gia của Xuân Trang, Hoàng Thy, Đinh Mạnh Phúc, Lê Lộc, Tuấn Dũng… sẽ được trình diễn vào lúc 20h30 ngày 31/12

Sân khấu kịch Idecaf:

Vào lúc 16h ngày 31/12 là vở diễn Tiên Nga với sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Lê Khánh, Lê Phương, Vân Trang, Dương Cường, Lương Thế Thành, Đình Toàn, Bạch Long, Hương Giang...

Phim sắp chiếu:

Khi Con Là Nhà (Khởi chiếu: 28/12) Là một bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, với sự tham gia của Lương Mạnh Hải, Phạm Duy Anh, La Quốc Hùng, Tú Vi, Ngọc Nga. Khi Con Là Nhà kể câu chuyện về cha và con ở một vùng quê yên bình. Người cha rất yêu thương con nhưng lại có một tật xấu là ham mê cá độ, cờ bạc. Và rồi một biến cố xảy ra khiến hai cha con phải trốn chạy lên thành phố và lạc mất nhau. Giữa biết bao khó khăn ở một thành phố lớn họ chưa từng đặt chân tới, cả hai phải nhờ vào lòng tốt của bạn bè và những người xa lạ để tìm thấy nhau.

Bậc Thầy Của Những Ước Mơ (Khởi chiếu :29/12) Bộ phim thuật lại sự ra đời thuở sơ khai của nền công nghiệp giải trí tạp kỹ, lấy cảm hứng từ tâm hồn giàu trí tưởng tượng và tham vọng của P.T. Barnum (Hugh Jackman). The Greatest Showman theo chân một vĩ nhân trên hành trình phi thường biến những giấc mơ thành hiện thực. Với những con người bình thường nhưng không tầm thường, sỡ hữu trong người những biệt tài kì bí, Barnum đã tập hợp lại và biến họ thành những ngôi sao rực rỡ trong những đêm diễn hoành tráng, những “công trình nghệ thuật” làm thay đổi nhận thức của nhân loại. Đạo diễn phim là Michael Gracey , dàn diễn viên Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron,Zendaya

Điều Kỳ Diệu (Khởi chiếu 29/12). Nhân vật chính của bộ phim là cậu bé August có một khuôn mặt dị dạng bẩm sinh do mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp. Cuộc sống êm đềm của August bên gia đình một ngày nọ bị đảo lộn khi bố mẹ quyết định đưa cậu bé đến trường học. Kể từ đây August phải sống trong nỗi mặc cảm, đau khổ vì bị bạn bè trêu chọc. Nhưng nhờ sự động viên, khích lệ tình thương yêu của bạn bè và người thân, August đã can đảm đương đầu với những khó khăn, thử thách ở ngôi trường mới. Mặc dù phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh, nhưng August luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tình yêu cuộc sống và nghị lực sống mãnh liệt.

Hoạt động vui chơi giải trí:

Lễ hội âm nhạc, trình diễn ánh sáng 3D

Lễ hội New Year’s Countdown lights 2018 – Đại tiệc ánh sáng sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào đêm 31/12. Các nghệ sĩ quốc tế và trong nước sẽ biểu diễn từ 20h và cùng người dân thành phố đếm ngược thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Nội dung lễ hội chia làm ba chủ đề: hiện tại, truyền thống và tương lai. Lễ hội là sự kết hợp văn hóa độc đáo giữa đông-tây- kim-cổ với sự tham gia trình diễn sóng đôi của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Chương trình âm nhạc nghệ thuật này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như: Jessica Reynoso, Laurence Tremblay-Vu, Joel Hanna, Nhật Nam Lê, Hồng Thái Nguyễn, beatboxer Trung Bảo...và đặc biệt là Apl De Ap - thành viên của ban nhạc Black Eyed Peas - một ban nhạc hip hop nổi tiếng của Mỹ từng đoạt 6 giải Grammy. Trình diễn tại sự kiện đón năm mới 2018, Apl De Ap sẽ thể hiện các ca khúc đình đám của anh như Where's the love, I got the feeling, Be... Anh cũng sẽ kết hợp cùng nghệ sĩ Jessica Reynoso biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc khác trước thời khắc giao thừa.

Chương trình còn có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ quen thuộc trong nước như Thanh Bùi, Phương Vy, Lân Nhã, Ái Phương, Hồng Quang, Hoàng Quyên, Kiều Anh, Bích Ngọc, Hải Anh…

Đặc biệt, chương trình còn có tiết mục trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TPHCM (đường Lê Thánh Tôn).

Ngoài ra, sự kiện đếm ngược chào năm mới 2018 nữa tại TPHCM cũng diễn ra đêm 31/12/2017 là đêm nhạc tri ân khán giả thành phố và người hâm mộ bóng đá sẽ được tổ chức tại đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur). Các ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn gồm: Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Sơn Tùng MTP, Isaac, Đông Nhi…

Công viên văn hóa Đầm Sen: Vào ngày 31/12/2017 tại Quảng trường La Mã, CVVH Đầm Sen sẽ tổ chức đêm nhạc hội “Kết nối tương lai” có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ: Tấn Beo, Dương Ngọc Thái, Bạch Công Khanh, Nam Cường, Vĩnh Thuyên Kim, Hồng Gấm…

Tại sân khấu Dế Mèn, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Kids by light dành cho thiếu nhi có sự góp mặt của các diễn viên nhí nổi tiếng hiện nay: bé Kim Ngọc, Khả Hân, cặp đôi Minh Quang - Minh Nhật, Đức Thanh, Thiên Tùng, A Pù cùng các các sĩ, diễn viên và người mẫu nhí khác vào lúc 11h ngày 30 và 31/12/2017.

Ngoài ra, công viên cũng tổ chức nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực đặc sắc như lễ hội kem và ưu đãi miễn phí vé vào cổng dành cho du khách.

Địa điểm bắn pháo hoa:

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch TP HCM sẽ bắn pháo hoa 15 phút, ở một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Hoàng Nguyễn - Yến Nhi