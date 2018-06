Ngoài bóng đá, Brazil còn sở hữu những mỹ nhân 'huyền thoại' này

7. Fernanda Tavares: Fernanda Tavares sinh ngày 22/9/1980 tại Rio Grande Do Norte, Brazil. Gương mặt đẹp, cùng chiều cao lý tưởng 1m80 và số đo 89-61-91, giúp Fernanda thành danh sớm trong ngành công nghiệp thời trang. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Atelier Versace, Chloe, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Mano, Nine West… Chân dài Brazil cũng từng làm người mẫu trong how diễn của Victoria"s Secret năm 2000. Không chỉ là một người mẫu thành công, Fernanda còn là VJ duyên dáng của chương trình MTV của Brazil - Missão MTV. Về đời tư, cô có cuộc hôn nhân đẹp như mơ với diễn viên cùng quê Murilo Rosa. Họ kết hôn năm 2007 và đến giờ vẫn rất mặn nồng.