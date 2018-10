Ngọt lọt Tâm điểm Âm nhạc

Chuỗi chương trình mới với tên gọi In the spotlight Contemporary chuyên hướng đến các nghệ sĩ độc lập (indie) như Ngọt hoặc cũng có thể là những ca sĩ trẻ đang ăn khách của V-pop có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Ông Trần Thanh Tùng, giám đốc công ty Mỹ Thanh - đơn vị sản xuất chuỗi chương trình In The Spotlight phát biểu: “Gần đây, một vài sự việc đáng buồn đã xảy ra trong các chương trình đại nhạc hội được coi là dành riêng cho giới trẻ, khiến cho người lớn, đặc biệt là các vị phụ huynh, rất lo ngại và hoài nghi thế giới vui chơi giải trí của con em mình. Nhưng nếu chúng ta không làm cùng, không chơi cùng với thế hệ trẻ thì sẽ không bao giờ hiểu được họ. Chúng tôi mong những chương trình như Ngọt In the spotlight sẽ là cơ hội để bố mẹ và các con trong cùng một gia đình có thể cùng trải nghiệm, cùng thưởng thức âm nhạc và chia sẻ cảm xúc để hiểu nhau hơn. Chương trình cũng sẽ là một minh chứng rằng: âm nhạc hay - đích thực - đỉnh cao sẽ góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, truyền cảm hứng tích cực cho cuộc sống, mang lại sự thăng hoa hơn bất cứ loại chất kích thích nào khác”.

Giám đốc nghệ thuật, nhạc sĩ Hồng Kiên khẳng định không có ý định làm mới Ngọt vì thứ nhạc mà nhóm này mang lại vẫn đang rất mới: “Nhưng chúng tôi sẽ mang lại cho Ngọt những trải nghiệm mà các bạn sẽ không bao giờ quên, chẳng hạn chơi nhạc cùng với những hảo thủ hàng đầu của nhạc Việt trên sân khấu lớn, một cách cởi mở và sòng phẳng...”.

Chương trình tới đây sẽ gồm những sáng tác nổi tiếng nhất đã phát hành của Ngọt như: Em dạo này, Không làm gì, Cá hồi, Cho tôi đi theo, Khắp xung quanh, Xanh… Trưởng nhóm, cây sáng tác chính Vũ Đinh Trọng Thắng phát biểu: “Đối với tôi, chỉ có hai loại âm nhạc: hay và chán. Chúng tôi luôn mong muốn mọi người được nghe nhạc hay, bất kể tầng lớp nào, độ tuổi nào. Tôi mong các bạn trẻ có cơ hội nghe và thích âm nhạc của các ca sỹ gạo cội như Tuấn Ngọc, Hà Trần, … đồng thời cũng mong khán giả lớn tuổi có cơ hội nghe và thích nhạc của Ngọt, của Dalab, … Chúng tôi tự tin rằng âm nhạc của Ngọt khi được phối hợp với dàn nhạc semi-classic, với dàn kèn, dàn dây, dàn bè… chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị cho khán giả”.

MV Em dạo này của Ngọt phát hành đầu tháng 10 từng đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Youtube Trending với hơn 800.000 lượt xem sau tuần đầu tiên. Em dạo này được Trọng Thắng lấy cảm hứng từ nhạc waltz của Pháp có nội dung chiêm nghiệm về mối tình quá khứ, sáng tác khi đang lái xe từ trường về nhà. Bản thu âm mang âm hưởng gypsy jazz được ban nhạc thực hiện cùng lúc với đợt lưu diễn tại Paris theo lời mời của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp.

NPV