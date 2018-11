Ngọt và thách thức sau đêm diễn trong mơ

Trước hết, nhà tổ chức đã nâng giá thành công được cho Ngọt. Trước đó Ngọt đã là tên tuổi lẫy lừng trong giới trẻ với những show diễn vài nghìn khán giả cháy vé trong vài tiếng đồng hồ. Tất nhiên chỉ ở mức 200 nghìn đồng/vé.

Tới đêm nhạc tại Cung VH Hữu Nghị vừa qua, giá của Ngọt tăng gấp 10 lần nhưng khán phòng vẫn đông nghịt. Và khán giả hầu hết vẫn là những gương mặt trẻ, vẫn hú hét, vẫn say sưa hát theo- chứng tỏ vẫn là những “kẹo” (biệt danh Ngọt dùng để gọi fan) xịn. BTC tạo điều kiện cho fan có thể ngồi ở những hàng ghế đắt tiền nhất bằng cách giảm giá vé trong một thời điểm nhất định.

Ngay từ bản overture ngắn mở đầu chương trình, khán giả đã tỏ ra phấn khích, cổ vũ cho từng… cao trào của tác phẩm. Đúng là một khi “uy lực” âm nhạc kết hợp cùng độ hot của nghệ sĩ thì nhạc gì cũng có thể tiêu hóa được, huống hồ là sự mực thước của nhạc cổ điển. Khán giả phấn khích ngay từ bài đầu tiên Không làm gì (bài hát mang tính tuyên ngôn của ban nhạc). Không khí phấn khích được giữ nguyên (thỉnh thoảng lại tăng áp một chút) cho tới cuối chương trình.

Cũng thế, phong độ và sự tăng động của Vũ Đình Trọng Thắng không chút giảm sút trong suốt gần hai tiếng chương trình diễn ra. Cậu biến chuyển linh hoạt giữa giọng trong và giọng gằn không chút khó khăn, thử chơi cả guitar lead bên cạnh rhythm. Thậm chí chương trình có thể đổi tên thành “Vũ Đình Trọng Thắng In the Spotlight” cũng không quá đáng. Vì phần lớn thời lượng, các Ngọt còn lại đều đứng trong tối. Bè đã có nhóm nữ của chương trình, các thành viên còn lại chỉ có mỗi nhiệm vụ chơi nhạc cụ. Trong khi Thắng- sáng tác, hát, nói, vũ đạo… đủ cả.

Những câu nói tỉnh queo của cậu khiến khán phòng cười ồ. Chẳng hạn tay trống vào bài khi Thắng chưa chuẩn bị xong, cậu bèn nói vào mic: “Từ từ đợi tôi trình diễn xong tiết mục lên dây nổi tiếng này đã…”. Cậu tỏ rõ sự ngọt ngào khi nói với toàn bộ dàn nhạc: “Không biết mọi người có chấp nhận hay không nhưng em xin gọi tất cả là thầy…”. Dù sao Thắng cũng là một nhân vật đáng mong đợi lâu nay của nhạc Việt dù là under hay over-ground. Ngoài tài năng âm nhạc nổi bật, cậu có tư duy tổng hợp cực ổn, thể hiện qua bài nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh gần 22 phút trong chương trình TEDx Ba Đình 2015. Nội dung xoay quanh quá trình nuôi dưỡng đam mê để trở thành người viết ca khúc.

Với những khán giả lần đầu tiên xem Ngọt, sau mươi bài đầu hẳn sẽ hơi sốt ruột vì chất nhạc cứ trẻ trung phơi phới mãi. Nhưng ngay sau đó, chương trình đã chuyển sang những mảng màu trầm, kịch tính hơn khiến tình thế cân bằng trở lại. Những sáng tác về sau của Ngọt đã động đến những vấn đề lớn hơn, sâu hơn nhưng cách diễn đạt vẫn ngọt như thường. Bài Bartender trong album thứ hai mở đầu như sau: “Bạn có tin vào Thần Chết/ Tin vào thiên đàng cứu rỗi những ai trong sạch/ Tin đời như cuốn phim không hồi kết/ Cứ đầu thai mãi không sao dừng chân/ Không chốn thoát thân…”. Còn điệp khúc miên man của bài Cá hồi dùng làm kết chương trình chỉ gồm hai câu: “Nghĩ thật vui được làm kiếp con người/ Nghĩ thật may được làm kiếp con người”. Để trêu vị khách mời cùng hát bài này, Thắng thay “con người” bằng “Hà Trần” trong một lần hát. Lúc đó diva 7X biết đâu cũng lại đang mong đổi chỗ cho Ngọt?!

Một tiết mục bất ngờ làm hài lòng các khán giả hảo Ngọt là Em dạo này- bài hát được lòng “kẹo” nhất của Ngọt- lại được chuyển thành khí nhạc. Tước bỏ những lời lẽ bông lơn đi, bài hát còn lại những giai điệu đẹp trong sáng quyện trong tiết tấu wazlt liên tưởng đến thính phòng cổ điển châu Âu hoặc một vở nhạc kịch búp bê kẹo ngọt… nào đó. Nói chung khi dùng cổ điển, lúc kết hợp với jazz cộng thêm chất pop-rock dễ nghe sẵn có của Ngọt, ê-kip đã gia giảm vừa đủ để tạo nên một bữa tiệc Ngọt vừa vặn, đã cả tai và mắt.

Hai khách mời Thắng Nháy (guitar lead của Ngũ Cung) và Hà Trần mỗi người chỉ tham gia cùng Ngọt trong độ nửa bài hát, theo kiểu có thì vui mà không có cũng không sao. Thắng Nháy chắc muốn làm “drama king” khi sau bài Drama Queen (tạm dịch: “Nữ hoàng làm quá”) đập 3 phát cây đàn mình vừa chơi đến gẫy cần mới thôi. Ngọt tỏ vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến vụ này, Thắng làm động tác “lạy thánh mớ bái”.

Thách thức đặt ra cho Ngọt là sau đại tiệc này liệu khi quay trở về với các show tổ chức theo cung cách giản dị trước đây, họ có thấy chống chếnh?! Có lẽ lo lắng đó là thừa vì những tài năng thực sự sẽ tự tìm được đường đi cho mình. Mọi thứ đối với Ngọt hiện đang xuôi chèo mát mái.

Vũ Đình Trọng Thắng- thành phần tăng động của Ngọt “múa đôi” cùng Hà Trần. Ảnh: N.M.Hà



NGUYỄN MẠNH HÀ