Người đẹp Thuỷ Hương cùng loạt mỹ nhân tề tựu ở sinh nhật Giáng My

Tham dự tiệc sinh nhật của Giáng My là các người đẹp kỳ cựu của showbiz Việt có mối quan hệ bền chặt, thân thiết với Giáng My trong suốt nhiều năm qua. Tình bạn của họ được giữ bền vững theo năm tháng.

Diễn viên, nữ hoàng ảnh lịch Diễm My mang đến bộ cánh màu hồng đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn rất bắt mắt. Diễm My kết hợp cùng túi Dior màu hồng đồng điệu trang phục, nhấn nhá bằng loạt phụ kiện màu vàng kim nổi bật. Là thế hệ đàn chị nhưng Diễm My và Giáng My có mối quan hệ thân thiết. Cả hai đều nằm trong danh sách những mỹ nhân có nhan sắc không tuổi của V-biz, có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.