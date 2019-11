Người đẹp Thuỷ Hương hội ngộ dàn mỹ nhân đình đám một thời

Mới đây, các người đẹp kỳ cựu của V-biz lại có dịp hội ngộ trong tiệc mừng tuổi mới của Hoa hậu đền Hùng Giáng My. Không hẹn mà gặp, họ đều chọn diện những bộ váy phom dáng dài qua gối với sắc đen làm chủ đạo.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My chọn diện mẫu váy cúp ngực với những đường gấp nếp bất đối xứng mềm mại. Trang phục giúp Giáng My khoe khéo đường cong đầy tinh tế. Bộ váy được Giáng My kết hợp hài hoà với vòng cổ, vòng tay, hoa trai đều bằng ngọc trai sang trọng.