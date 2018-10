Người đẹp Việt Nam bất ngờ đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018.

Trong đêm chung kết vừa kết thúc vài giờ, Huỳnh Vy đã trải qua các phần thi trang phục truyền thống, trang phục bikini để xác định Top 15 và sau đó là trang phục dạ hội.

Trước khi đến các danh hiệu chính thức, những giải thưởng phụ đã được công bố. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi đại diện Việt Nam được xướng tên ở khá nhiều thưởng phụ, trong đó có Hoa hậu Tài năng (Miss Talent). Ngoài ra Huỳnh Vy còn được xướng tên là Thí sinh có video clip giới thiệu xuất sắc nhất (Best in Video) và là 1 trong 3 thí sinh có Trang phục truyền thống ấn tượng nhất (Best in National costume - Việt Nam hạng 2, Philippines hạng 1, Myanmar hạng 3).

Huỳnh Vy giành danh hiệu danh hiệu Miss Body Beautiful. Người đẹp rạng rỡ trong bộ váy dạ hội đỏ khi đăng quang. Cùng với danh hiệu Miss Body Beautiful nhận được trong đêm thi Trình diễn trang phục bikini trước đó, Huỳnh Vy đã nhận được 4 giải thưởng phụ tại Miss Tourism Queen Worlwide 2018.

Ngay sau khi công bố các giải thưởng phụ, Ban tổ chức đã thông báo về các kết quả cao nhất của cuộc thi và một lần nữa Huỳnh Vy lại được xướng tên khi giành danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018.

Huỳnh Vy bên bạn bè và người thân. Ngoài chiến thắng cao nhất trao cho Huỳnh Vy, danh hiệu Miss Tourism Global Queen 2018 trao cho Hoa hậu Myanmar, Miss Tourism Grand Queen trao cho Hoa hậu Thái Lan. Các vị trí Á hậu lần lượt thuộc về đại diện đến từ Philippines, North East India, Australia, Malaysia.

Một số giải phụ khác của cuộc thi cũng đã được trao, với Hoa hậu Trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất trao cho Hoa hậu Ấn Độ, Hoa hậu Trình diễn bikini đẹp nhất trao cho Hoa hậu Myanmar, Hoa hậu Ảnh (Miss Photogenic) thuộc về Hoa hậu Brazil.

Duy Nam