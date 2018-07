Người mẫu bị bắt gặp ôm hôn sao 'Chạng vạng' Robert Pattinson là ai?

Ảnh thân mật, ôm hôn của cặp đôi bị cánh săn ảnh chụp được khi họ cùng nhau đi xem phim Mamma Mia! Here We Go Again ở Notting Hill (London) lúc khoảng 21h hôm 29/7. Sau đó, cả 2 rời rạp phim lúc 1h đêm và tiếp tục có những cử chỉ thân mật trong lúc đi bộ về nhà. Hình ảnh này dấy lên tin họ đang hẹn hò và ngay lập tức, tên tuổi của nàng mẫu được fans của Robert Pattinson "truy lùng"