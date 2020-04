Người mẫu Playboy nóng bỏng hút hồn cánh mày râu

Những shoot hình khoe body "bốc lửa" với áo tắm, đặc biệt là vòng 1 căng đầy của chân dài sinh năm 1996 luôn hút hàng chục ngàn lượt thả tim

Elsie Hewitt là gương mặt quen thuộc của tạp chí đàn ông Playboy

Người đẹp ngực "khủng" sinh ra ở London (Anh) nhưng cùng gia đình chuyển đến Los Angeles sống từ năm 10 tuổi.

Elsie Hewitt bắt đầu làm mẫu từ năm 15 tuổi và nhanh chóng lọt mắt xanh của nhiều thương hiệu nội y, áo tắm bởi đường cong thể hình quá nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp hút hồn.

Chân dài cao 1m77 cũng lấn sân diễn xuất, cô đã tham gia một số bộ phim như: Teenage Badass, Benny Blanco & Juice WRLD: Graduation (2019), Turnt (2018) và Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?(2014).

Gương mặt xinh đẹp của cô được nhiều người nhận xét khá giống nàng mẫu Hailey Baldwin - vợ Justin Bieber.