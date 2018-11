Nguyễn Nhật Ánh xuất bản thơ 'Trá hình'

Đông đảo bạn đọc tới dự lễ ra mắt sách mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Theo nhà văn, trước đây đã có thời gian ông làm thơ và đã từng xuất bản 4 tập thơ. Tuy nhiên hơn 20 năm nay nhà văn đã tập trung vào viết văn nên không chú trọng vào phần sáng tác thơ nữa. Nhưng nhu cầu viết thơ vẫn còn nên trong nhiều cuốn truyện, Nguyễn Nhật Ánh vẫn thêm những câu thơ phù hợp với bối cảnh nhân vật. như trong cuốn truyện nhất mang tên Cám ơn người lớn, Nguyễn Nhật Ánh vẫn có những ánh thơ như “Anh đi về hướng đêm thâu/ lẽo đẽo xuân xanh đến bạc đầu/ tìm kiếm một người không trẻ nữa/ em là anh của những năm sau" hay là “Gặp em bữa nọ/ tóc xõa ngang mày/ hồn ta lá đỏ/ về thức bên cây/ từ xa ta thấy/ mây thời gian bay"…..

Sách mới của Nguyễn Nhât Ánh

“Tôi vẫn sáng tác thơ đều đặn nhưng vẫn chưa nghĩ tới xuất bản, và nếu bạn đọc được đọc thì do tôi đã đưa vào trong sách của tôi, mà nếu nói đúng ra thì đó là xuất bản thơ trá hình. Nhưng tôi nghĩ thơ phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh nhân vật thì việc đưa thơ vào trong tiểu thuyết hoàn toàn có thể chấp nhận được”- Nguyễn Nhật Ánh cho biết.

Nguyễn Nhật Ánh ký tăng bạn đọc

Nguyễn Nhật Ánh cũng nói NXB Trẻ đã khuyến khích nhà văn xuất bản tập thơ mà theo dự kiến, có thể số lượng in lên tới cả trăm ngàn bản vẫn có thể tiêu thụ hết. Nhưng tới thời điểm này, nhà văn vẫn chưa có ý định in thơ mà muốn tập trung viết sách. Với cuốn sách mới nhất Cám ơn người lớn, bạn đọc sẽ gặp lại các nhân vật của Cho tôi vé đi tuổi thơ (Cuốn sách được xuất bản lần đầu cách đây 10 năm và hiện đang giữ kỷ lục với hơn 400.000 bản đã được tiêu thụ) lớn dần theo thời gian, nhìn cuộc đời bằng con mắt người lớn nhưng vẫn có những tính cách và suy nghĩ rất trẻ con. Cám ơn người lớn được in với số lượng khủng 150.000 bản sẽ được phát hành vào ngày 17/11 trong các nhà sách khắp cả nước.

Nhà văn cùng chụp hình chung với bạn đọc

Trọng Thịnh