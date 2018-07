Nguyễn Quang Thiều nhận giải thưởng văn học Hàn Quốc

Nguyễn Quang Thiều cho biết, giải thưởng này được xét dựa trên tác phẩm đã xuất bản, in trên các tạp chí văn chương ở Hàn Quốc. Trong hồ sơ của các ứng viên cung cấp thông tin tác phẩm in bằng tiếng Anh, thông tin hoạt động văn chương của tác giả, tác phẩm được chuyển ngữ cũng như các giải thưởng đạt được trong và ngoài nước. Hội đồng bỏ phiếu chọn người thắng giải, dành cho tác giả 50-65 tuổi.

Hàn Quốc có một số giải thưởng văn chương quốc tế có uy tín. Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh nhận giải Sim Hun năm 2016, Lê Minh Khuê với tuyển tập Những ngôi sao, trái đất, dòng sông nhận giải thưởng mang tên Byeong-ju Lee năm 2008. Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng văn chương quốc tế của Hàn Quốc. Dù chưa in trọn vẹn tập thơ nào ở Hàn Quốc, nhưng một số bài trong các tập Sự mất ngủ của lửa, Người đàn bà gánh nước sông, Cây ánh sáng của Nguyễn Quang Thiều được dịch và in ở Hàn Quốc. Ngoài ra, một số bài Những người đàn bà gánh nước sông, Bài hát về cố hương, Linh hồn những con bò, Nhà thơ, Những cánh bướm được in ở hơn 40 tạp chí trên thế giới. Anh từng in và nhận giải thưởng tập thơ tại Mỹ 1998, in một tập thơ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhận giải bài thơ dịch hay nhất trên báo Nga năm 2011.

“Văn học nói chung và đặc biệt thơ ca, đó là công việc của chỉ một người. Ðôi khi tác giả viết để cho mình đọc nhưng một cách nào đó nó sẽ ra ngoài xã hội. Chỉ cần một bạn tâm giao chia sẻ là vui và hạnh phúc rồi huống hồ hàng trăm, nghìn người trong nước rồi bạn đọc, đồng nghiệp nước ngoài chia sẻ và đón nhận. Trong thời đại ngập tràn biết bao điều khác, những điều chỉ có đời sống một ngày, một tuần hay một tháng, thơ ca có đời sống dài lâu. Con người trên thế gian này vẫn kiếm tìm vẻ đẹp của thơ ca, văn chương và nghệ thuật không chỉ của dân tộc họ mà các dân tộc khác biệt về chính trị, văn hoá nữa”, Nguyễn Quang Thiều nói. “ “Nhiều người cho rằng trong xã hội hiện nay dường như thơ bị chìm khuất, tuy nhiên nó vẫn đọng lại trong dòng chảy mạnh mẽ đó. Giải thưởng vừa cho tôi động lực, lại tạo thêm trách nhiệm và thách thức hơn ở những sáng tác tiếp theo”, anh nói.

Toan Toan