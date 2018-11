Nguyễn Văn Phước: 'Chiến binh' sách

TP - Người sáng lập First News cũng là người điều hành Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - anh Nguyễn Văn Phước vừa cười vừa thở dài: “Là một trí thức trong lĩnh vực xuất bản mà tôi lại được tặng thưởng về thành tích chống tham nhũng! Thành tích là do dám đương đầu với nạn in sách lậu ở Việt Nam”.