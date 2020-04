Nhà trọ Balanha 6: Bách (Xuân Nghị) học bố Lâm bí kíp thu phục phụ nữ bất bại

Hân quay sang hỏi Lâm có những hai bà mẹ cơ à. Chưa kịp đáp thì bố Lâm bế một đứa bé trên tay bước vào cùng người vợ hiện tại. Bà cô này véo má Lâm: “Ôi, con đẹp trai y như bố con ngày xưa ấy”. Bố Lâm bảo vợ hiện tại bế con vào với hai bà vợ trước, rồi gọi Lâm ra ngoài. Ông cáu vì gọi cả trăm cuộc con trai không trả lời, nhưng ông nói tự đọc báo biết tin. Bố Lâm không giận con, nói rằng tự làm tự chịu. Bách (Xuân Nghị)-Nhân (Trần Nghĩa) xì xào sau lưng. Bách tự nhủ bố Lâm là thần tượng của mình.

Hân tuyên bố hủy hôn

Trong lúc mọi người đang say sưa với tiệc cưới, Hân trốn ra một góc suy nghĩ, cố không muốn tiếp tục đám cưới nhưng Nhiên nhanh chóng kéo Hân xuống dưới để cử hành hôn lễ. Lâm và Hân dù gượng gạo cũng phải cố diễn cho tròn đám cưới. Xong màn trao nhẫn, trước sức ép dư luận Lâm hôn Hân, bất ngờ Hân đã nói lời cảm ơn mọi người nhưng mong muốn được sống cuộc sống riêng, không dư luận. Hân tuyên bố hủy hôn rồi bỏ đi.Nhà trọ bỗng dưng đông khách bất ngờ, Bách vỗ ngực là do mình hết. Hân dặn Nhân không được nói cô đang ở trọ. Nhân thắc mắc lí do Hân hủy hôn, cô đành nói không thể nhắm mắt tiếp tục làm liều, vì nếu tiếp tục đám cưới thì cả nhà phải tiếp tục nói dối.