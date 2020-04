Nhà trọ Balanha 6: Bách (Xuân Nghị) phán Lâm-đời cha tạo nghiệp, đời con bị nghiệp quật

Cả đám chưa hết kinh ngạc về gia đình nhà Lâm

Về nhà trọ, cậu em út Nhân (Trần Nghĩa) cắt nghĩa mối quan hệ phức tạp của gia đình Lâm. “Cái ấm này là chú Trung bố anh Lâm, còn chén này là cô Đồng (chủ nhà trọ). Vào một ngày đẹp trời chú Trung lang thang ngoài đường, không may gặp ánh mắt cô Đồng, cái ấm đung đưa đung đưa, cô Đồng rung rinh rung rinh, họ tiến lại gần nhau. Stop. Không may, chén Đồng bị hai cái chén khác lao vào và đá. Đời không như là mơ, cuộc vui lại quá đông người. Trời đã sinh ra Đồng lại còn sinh ra Lan và Hiền nữa. Em nghĩ thế đấy”.“Không phải đâu, làm gì có chuyện cô Đồng là gu của bố tao”, Lâm nói. Nhiên vào hùa: “Đúng rồi đấy. Cô Đồng vừa lùn vừa xấu, đã thế còn bị hâm nữa, ai mà thèm yêu”. Hân lại ủng hộ ý kiến của Bách rằng đó là tình đơn phương, bởi có lần cô Đồng kể chỉ yêu say đắm một người đàn ông không thuộc về mình, rất muốn đám cưới. “Cái này gọi là đời cha tạo nghiệp, đời con bị nghiệp quật”, Bách phán.