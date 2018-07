Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hồi phục thần kỳ sau cơn tai biến rất nặng

Chỉ 3 tháng sau khi tổ chức đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào tháng 9/2017, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã bị đột quỵ vì tai biến. Tưởng chừng cơn bạo bệnh đã đưa ông đi nhưng kỳ diệu thay, nhạc sĩ đã tỉnh lại và hồi phục một cách thần kỳ để tiếp tục sống và đam mê với âm nhạc.



“Đến giờ, tôi mới thấy mình thoát khỏi tay thần chết”



Theo chia sẻ của con gái Nguyễn Trọng Tạo, nhạc sĩ bị tai biến khi về Nghệ An để khánh thành ngôi nhà ở quê. Trưa ngày 30/12/2017, sau khi ăn uống với họ hàng, nhạc sĩ lên nhà để nghỉ ngơi và bị tai biến. Đến chiều tối, người nhà mới phát hiện nhạc sĩ không đi lại và cũng không nói được. Sau khi cấp cứu tại nhà, ông được chuyển lên bệnh viện ở thành phố Vinh.



Lúc đó, tình trạng của ông bị nhận định là rất nặng, tiên liệu xấu với tình trạng chảy máu não, huyết áp rất cao, lúc tỉnh lúc mê, liệt nửa người… Ông bị tai biến ở thùy não trái, ảnh hưởng đến khả năng sắp xếp ngôn ngữ và nói. Sau 72 tiếng đầu tiên ở bệnh viện Vinh, ông được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Ở đây, điều kỳ diệu đã xảy đến với nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ngày thứ 21 khi nằm viện, ông “như chợt tỉnh giấc mộng” và bắt đầu ý thức được sự sống, bắt đầu nhận ra bản thân mình là ai và đang ở đâu. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp khi hay tin cũng đến thăm khiến ông rất vui và có động lực để trở về với cuộc sống.Nhạc sĩ được chuyển sang Viện Y học cổ truyền để kết hợp dùng thuốc, châm cứu và vật lý trị liệu hàng ngày. Tình trạng của ông khá hơn nhanh chóng. Các bác sĩ nhận định, 1.000 người rơi vào trường hợp như nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo thì chỉ có 1 người may mắn bình phục. Và tác giả của “Khúc hát sông quê” đã hồi phục một cách kỳ diệu.Nhớ về những ngày nằm trên giường bệnh, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chia sẻ: “Lúc đó, tôi sống vô hồn, không cảm xúc, nói chung như một người chết. Căn bệnh đã mang âm thanh, âm nhạc và thơ ca của Trọng Tạo sang xứ khác. Nhưng cũng may, sau khi cấp cứu 20 ngày thì tự nhiên cảm giác, nhận thức được và bắt đầu tỉnh táo để chữa bệnh. Nhờ có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp mà tôi sống được. Đến giờ tôi mới thấy mình thoát khỏi tay thần chết, thoát khỏi cuộc sống quá khó khăn và phấn đấu trở về với Trọng Tạo như trước đây”.Nhạc sĩ chia sẻ thêm, khi ra viện, ông còn yếu phải ngồi trên xe lăn mới di chuyển được. Nhưng đến ngày thứ 5 thì đã có thể dùng gậy đi lại xung quanh. 5 ngày tiếp theo, ông đã có thể vịn tường đi lại mà không cần dùng gậy. Ông quyết tâm và kiên trì tập luyện để hồi phục sức khỏe. Rất may là nhà con gái cả lại ở sát bên nên ông có người chăm lo cơm nước và giúp đỡ chuyện sinh hoạt .7 tháng sau cơn bạo bệnh, nhạc sĩ đã có thể tự gánh vác cuộc sống, tự tập thể dục, đi tiêm thuốc, châm cứu… Trước đây, ông có thể thức xuyên đêm sáng tác nhưng giờ thì phải nghỉ ngơi, dù đôi khi nhịp làm việc khiến ông tỉnh giữa đêm.Để đến bây giờ, khi đã có đủ sức lực, ông lại nghĩ muốn làm một đêm nhạc riêng thứ 2 trong sự nghiệp.Lần này, thay vì làm đêm nhạc ở Hà Nội như liveshow đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo quyết định làm đêm nhạc ở Nghệ An để tri ân với quê hương và những tâm tình mà người thân, bạn bè, khán giả cùng các y bác sĩ… đã sát cánh bên ông lúc ngã bệnh và giúp ông có được sức mạnh tinh thần lớn lao để vượt qua “lằn ranh sinh tử”.Bởi vậy, nhạc sĩ vẫn lựa chọn tên của ca khúc “Khúc hát sông quê” làm chủ đề cho đêm nhạc. Chương trình do những người bạn và gia đình tổ chức cho ông nhằm vào dịp sinh nhật lần thứ 71 (ngày 25/8) càng khiến nó trở nên ý nghĩa hơn.