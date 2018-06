Nhan sắc 'bốc lửa' của sao phim 18+ là bạn gái cầu thủ tuyển Nhật

Là cầu thủ nổi tiếng nhất của tuyển Nhật tại World Cup, Gaku Shibasaki không được đánh giá cao về ngoại hình. Tuy nhiên, khiếm khuyết này của anh đã được “bù đắp” khi vị hôn thê lại sở hữu nhan sắc ngọt ngào đầy nóng bỏng.



Vị hôn thê của Gaku Shibasaki là nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản Erina Mano.



Cô sinh năm 1991, hơn chồng sắp cưới 1 tuổi. Nhưng nhìn vẻ ngoài, cô lại trẻ trung hơn nhiều so với người yêu.



Cô được xếp vào danh sách những người đẹp xứ sở hoa anh đào sở hữu gương mặt baby, nhưng có vóc dáng “ma quỷ”.



Ngoại hình xuất sắc giúp Erina nhận được nhiều lời mời từ các tạp chí thời trang.



Sự nghiệp ca hát của nàng WAGs đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. Cô có nhiều album ăn khách từ khi còn trẻ.



Cô cũng là một trong những nữ diễn viên “phổ cập” tại Nhật Bản. Cô từng tham gia các phim "There's No Easy Job in This World", "We Married as Job Romaji"… Thậm chí, Erina không ngại thử sức với những bộ phim 18+ như “Minna! Esper Dayo!”.



Theo truyền thông Nhật Bản, cặp đôi Erina Mano và Gaku Shibasaki đã đính hôn, chuẩn bị tổ chức đám cưới trong năm 2018.



Cặp đôi quen nhau vào mùa thu năm 2017 qua giới thiệu của bạn bè.



Trước khi cùng đội tuyển Nhật Bản tham gia World Cup 2018, Gaku Shibasaki chủ yếu ở Tây Ban Nha cho giải vô địch quốc gia La Liga trong màu áo của CLB Getafe. Hai người ít có cơ hội gặp nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.



Tú Oanh