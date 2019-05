Nhan sắc nữ diễn viên đóng cảnh nóng năm 13 tuổi trong phim ‘Người vợ ba’

Ngày 17/5 tới, phim “Người vợ ba” (tên tiếng Anh: The Third Wife) chính thức ra rạp Việt sau hai năm “chính chiến” quốc tế và đạt vô số giải thưởng như : “Phim châu Á xuất sắc nhất” ở LHP quốc tế Toronto (TIFF) tại Canada vào tháng 9/2018; “Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất” dành cho Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) ở LHP quốc tế Chicago (Mỹ); “Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất” tại LHP quốc tế Cairo (Ai Cập); hay “Phim truyện xuất sắc nhất” tại LHP quốc tế Kolkata, Ấn Độ; “TVE-Another Look” tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha)… Phim được 28 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền chiếu thương mại.

Lấy bối cảnh vùng quê Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, “Người vợ ba” kể về Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai) được gả làm vợ ba cho một gia đình giàu có dù tuổi đời còn rất nhỏ. Cuộc sống trong gia đình địa chủ giàu có và quyền thế không dễ dàng như Mây nghĩ. Cô gái mười mấy tuổi bị cuốn vào “cuộc chiến ngầm” với vợ cả (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai (Maya) để giành lấy địa vị quan trọng trong nhà chồng.

Bên cạnh nội dung phản ánh về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa với loạt hủ tục như tảo hôn, đa thê, trọng nam khinh nữ…, phim còn gây chú ý bởi nữ diễn viên đóng vai Mây - Nguyễn Phương Trà My. Khi quay phim, Trà My mới 13 tuổi, nhưng đã tự mình thực hiện những cảnh “phòng the” nhạy cảm với bạn diễn hơn nhiều tuổi. Chính vì điều này, tác phẩm điện ảnh độc lập này gây nhiều tranh cãi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Nguyễn Phương Trà My sinh năm 2004. Nữ diễn viên nhí đóng phim Người vợ ba khi mới 13 tuổi. Để có được vai Mây, Trà Mỹ đã phải vượt qua hơn 900 ứng viên trên cả nước.

Tạo hình của Trà My trong ngày nhân vật Mây được cưới vào nhà địa chủ giàu có. Trà My chia sẻ trên BBC, cô vốn đến casting cho vai khác trong phim và đã được nhận. Tuy nhiên, đạo diễn Ash Mayfair thấy Trà My phù hợp với vai Mây nên yêu cầu cô bé diễn thử. "Lúc đó tôi chưa biết vai Mây sẽ có những cảnh nhạy cảm", Trà My kể.

Trong phim, Trà Mỹ phải đóng cảnh "phòng the" với bạn diễn lớn tuổi Lê Vũ Long - vai người chồng. Theo nữ diễn viên 10x, mẹ cô từng phản đối cô đóng phim vì có quá nhiều cảnh không phù hợp mà cô chưa trải qua.

Ngoài người chồng màn ảnh, Trà My cũng có không ít cảnh thân mật với vợ hai (do Maya đóng). Sau khi đọc kịch bản, Trà My vốn không có ý định đóng vai Mây bởi các cảnh nóng và mẹ phản đối. Nhưng sau đó, Trà My bị cuốn vào nội dung kịch bản, cộng với đoàn làm phim tích cực tác động, nên đã chủ động thuyết phục mẹ đồng ý cho đóng phim.

Trà My trên phim đẹp mộc mạc, cổ điển. Cô bé cũng có những cảnh khoe cơ thể mảnh mai trong cảnh tắm và cảnh "phòng the". Chiếc yếm của phụ nữ xưa đơn giản mà gợi cảm tạo nên sức hút khó cưỡng cho Mây, cũng như những nhân vật nữ khác.

Không chỉ cảnh nóng, Trà My còn phải nhập vai phụ nữ mang bầu ở tuổi vị thành niên.

Trà My xinh đẹp đậm chất Việt trong hậu trường phim Người vợ ba.

Tối 11/5, Trà My cùng ê kíp "Người vợ ba" tham gia ự kiện công chiếu phim tại TP.HCM. Tại đây, Trà My mặc áo dài nữ tính. Tuy nhiên, lối trang điểm đậm dường như không phù hợp với nữ diễn viên nhí.

Kiểu tóc và make up khiến Trà My "đứng" hơn so với tuổi thật.

Dàn diễn viên rạng rỡ trong sự kiện công chiếu, ngoài Trà My còn có Maya, Lâm Thanh Mỹ (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) và Mai Cát Vi (Hai Phượng).

Không trang điểm sắc sảo như lúc đi sự kiện, Trà My đời thường đẹp tự nhiên, trẻ trung đúng lứa tuổi.

Cô ghi điểm bởi nụ cười rạng rỡ. Trước "Người vợ ba", cô từng vai chính trong phim Dòng sông thương nhớ. Sau đó, Trà My tiếp tục được giao cho 1 vai nhỏ trong bộ phim Mỹ nhân Sài thành. Tuy nhiên, vai diễn có chiều sâu, diễn biến tâm lý phức tạp trong "Người vợ ba" mới thực sự giúp cô gái 10x tỏa sáng.

Với ngoại hình và tài năng hiện tại, Trà My hứa hẹn sẽ là một trong ngọc nữ tương lai của làng điện ảnh Việt.

Mẹ ruột của Trà My, chị Võ My Na, từng tiết lộ, con gái có tính cách mạnh mẽ, trầm tĩnh hơn tuổi 15. Theo chị Na, do bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên Trà My hiểu chuyện và rất thương mẹ.