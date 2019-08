Nhặt sạn Sky Tour của Sơn Tùng M-TP

Quảng cáo

Không khí sôi động của Sky Tour 2019 chính là minh chứng về sức nóng của cái tên hàng đầu showbiz Việt Nam hiện nay - Sơn Tùng M-TP. Đêm diễn tại Cung Thể thao điền kinh Hà Nội nhận được sự đón nhận nồng nhiệt không kém hai điểm đến trước đó, khép lại chuyến lưu diễn thành công của ca sĩ 25 tuổi. Để sở hữu tấm vé Sky Tour 2019 khán giả phải mua qua ví điện tử của một tập đoàn lớn với mức giá chính thức từ 715.000 đ đến 2.145.000 đ, nếu không chỉ còn cách tham gia mua hàng đổi quà từ nhãn hàng nước ngọt tài trợ tour diễn.

Trong không gian tổ chức có sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi, dàn màn hình LED cỡ lớn hoành tráng và hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng trình diễn khiến khán giả đã tai, đã mắt. Biển ánh sáng được tạo nên từ những chiếc vòng tay phát sáng thể hiện sức hút mạnh mẽ của Sơn Tùng.

Đêm diễn chính thức bắt đầu với phần “khởi động” liên tục của các nghệ sĩ khách mời. Những bản hit quen thuộc cùng bản remix theo phong cách nhạc điện tử thực sự đã khiến khán giả cuồng nhiệt ngay từ giây phút mở đầu, bất kể là tiết mục của nghệ sĩ nào cũng đều được khán giả cổ vũ hết mình và hát theo không ngớt.

Nhân vật chính của đêm diễn xuất hiện vẫn mang phong cách thời trang ấn tượng và cá tính. Đáng chú ý là mẫu áo khoác có hoa văn baroque kết hợp cùng họa tiết da beo của Versace có giá trị lên tới hơn 100 triệu đồng. Anh thể hiện cực sung loạt các bài hit mà khán giả nào cũng đã thuộc nằm lòng: Chạy ngay đi, Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Chắc ai đó sẽ về… Sân khấu càng trở nên bùng nổ hơn khi tất cả khán giả cùng hát theo Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng cũng thể hiện sự gần gũi khi xuống tận nơi giao lưu cùng khán giả khu VIP và VVIP. Anh còn biết “lấy lòng” người hâm mộ bằng những hành động và lời nói tình cảm, dễ thương. Kiểu như cầm chai nước lên, hôn và nói: “Ngày hôm nay, ai lấy được chai nước này là chúng ta có duyên với nhau, hẹn gặp lại sau năm 30 tuổi. Nếu là con trai thì chúng ta là tri kỷ”. Sau đó trao chai nước cho một bạn khán giả gần sân khấu. Tất cả khán giả đều cảm thấy vui vẻ và phấn khích trong bầu không khí thân thiện Sơn Tùng mang lại.

Giai điệu của Như ngày hôm qua khép lại đêm diễn cuối cùng của Sky Tour 2019. Khán phòng tràn ngập cảm xúc trong tiếng hò reo không ngớt của hàng nghìn khán giả. Cũng có thể vì sự tiếc rẻ do số lượng bài hát của Sơn Tùng hơi ít so với mong đợi.

Không thể phủ nhận nỗ lực của Sơn Tùng M-TP để mang lại một tour diễn xứng tầm với cái tên của anh hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh sự thỏa mãn của khán giả với những màn trình diễn đặc sắc, quá trình tổ chức vẫn tồn tại có những vấn đề đáng lưu tâm. Khâu kiểm soát vé và an ninh bên ngoài địa điểm tổ chức vẫn còn thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu nhanh gọn khi chưa có sự thống nhất thông tin giữa các bộ phận, khán giả phải chờ đợi rất lâu với hàng dài người xếp hàng và còn phải di chuyển liên tục vì… không biết hàng nào mới thực sự là hàng mình cần đứng.

Việc thắt chặt an ninh là điều đáng hoan nghênh nhưng sự tuân thủ có phần cứng nhắc của các nhân viên an ninh đã phần nào làm mất đi sự thoải mái của khán giả. Vì quy định không được sử dụng điện thoại, khán giả nào đó chỉ vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn một lát, không hề quay chụp đã ngay lập tức “bị sờ gáy” kiểm tra, cảnh cáo nặng nề và có thể bị mời ra ngoài ngay lập tức.

Thậm chí ngay trong phần ca sĩ hát thêm, tức là chỉ còn vài phút nữa là hết chương trình, một khán giả đang xem điện thoại còn bị nhân viên an ninh lặng lẽ đi tới, không nói không rằng, tháo vòng tay và mời ra ngoài mặc cho khán giả ngơ ngác, không biết rằng mình vừa làm gì sai. So sánh với các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp của các nghệ sĩ Hàn Quốc, việc quay chụp cũng bị cấm và được kiểm soát gắt gao nhưng không đến mức cấm cả khán giả xem tin nhắn điện thoại. Và đặc biệt trong phần hát thêm tặng khán giả, người hâm mộ sẽ được “thả” để tự do quay chụp lại đêm diễn như một cách lưu giữ kỷ niệm.

Mặt khác, buổi diễn có đầu tư dàn âm thanh hoành tráng nhưng âm bass khá lớn thực sự giảm phần nào chất lượng thưởng thức âm nhạc. Trong màn trình diễn của các nghệ sĩ khách mời, có những lúc ca sĩ hát, nhưng khán giả không thể nghe rõ. Dàn âm thanh lớn nhưng thiếu sự trong trẻo, dễ gây ù tai và mệt mỏi khi nghe quá lâu.

Cuối cùng, lịch trình sắp xếp chưa được khoa học của buổi diễn cũng phần nào gây ra sự bất tiện. Buổi biểu diễn bắt đầu khá muộn dù trước đó khán giả đã có mặt khá đông đảo, hoàn toàn có thể bắt đầu những tiết mục của nghệ sĩ khách mời để làm nóng không khí, không để cho phần đông khán giả phải chờ đợi quá lâu… chỉ để xem video quảng cáo với tâm trạng thiếu kiên nhẫn.

Việc dồn toàn bộ tiết mục của nghệ sĩ khách mời vào phần đầu chương trình cũng khiến sự xuất hiện của Sơn Tùng có phần gấp gáp khi phải chuyển bài hay thay trang phục, có những khoảnh khắc sân khấu hoàn toàn trống vắng, thiếu đi sự vận hành mượt mà của một sự kiện chuyên nghiệp. Vì bắt đầu khá muộn nên đêm diễn cũng kết thúc khá muộn vào 23h.

Sự bất tiện về thời gian này khiến nhiều khán giả không thể ở lại tới tận cuối đêm diễn.

Sky Tour 2019 chính thức khép lại với lời hẹn của Sơn Tùng: “Nếu có Sky Tour 2020, liệu những khuôn mặt ở đây hôm nay còn xuất hiện không ạ?”. Đang ở đỉnh cao của danh vọng trong độ tuổi sung sức nhất, chẳng có lý do gì mà Sơn Tùng không lưu diễn hàng năm, và không chỉ trong nước.

Sơn Tùng mang siêu xe cũng như hình ảnh gia đình lên sân khấu Sky Tour 2019

Mai Phạm