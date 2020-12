Những bộ phim Hàn Quốc gây tranh cãi năm 2020 vì cảnh ‘nóng’ trần trụi phản cảm

Quảng cáo

Thế giới hôn nhân

“Thế giới hôn nhân” lên sóng vào cuối tháng 3/2020 trên kênh truyền hình cáp JTBC. Đây là bộ phim tâm lý xã hội về chủ đề hôn nhân gia đình và ngoại tình, được dán nhãn 19+. Sau khi ra mắt, “Thế giới hôn nhân” nhanh chóng “chinh phục” người xem bằng những tình tiết gay cấn, “căng não” và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên.

Tuy nhiên, bộ phim truyền hình này cũng gây nhiều tranh cãi vì không chỉ mô tả hành vi “thân mật” nam nữ trần trụi, mà còn bị đánh giá có nhiều cảnh bạo lực, không phù hợp chuẩn mực đạo đức như Lee Tae Oh (Park Hae Joon) đánh đập vợ cũ tàn bạo, con trai của Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) bắt gặp cảnh bố mẹ ân ái…

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Ủy ban Kiểm duyệt Truyền hình Hàn Quốc đã vào cuộc và xử phạt ê kíp “Thế giới hôn nhân”, với lý do có nhiều phân đoạn gây sốc.

Cửa hàng tiện lợi Saet Byul

“Cửa hàng tiện lợi Saet Byul” lên sóng vào ngày 12/6 trên kênh SBS, kể về câu chuyện tình giữa anh chủ cửa hàng tiện lợi Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) với cô nhân viên lập dị Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung). Bộ phim bị đánh giá là “bom xịt” của năm. Không chỉ gây thất vọng về nội dung, phim còn bị dân mạng tố có nhiều phân cảnh mang tính quấy rối tình dục, phản cảm.

Theo đó, dân mạng chỉ trích đạo diễn đưa cảnh tình tứ giữa nữ sinh cấp ba và một người đàn ông trưởng thành khi nữ chính lúc còn đi học hôn cảm ơn nam chính vì anh mua thuốc lá giùm cô. Ngoài ra, phim còn gây tranh cãi vì Jung Saet Byul kéo cổ áo, cưỡng hôn Choi Dae Hyun.

Chưa dừng lại ở đó, phim còn có cảnh em gái Jung Saet Byul mặc đồng phục học sinh, cùng bạn bè nhảy gợi cảm. Góc máy quay từ dưới lên khiến người xem nhìn rõ phần chân, ngực của các cô gái. Dân mạng cũng “ném đá” kịch liệt khi bạn thân của Choi Dae Hyun là Han Dal Sik vừa khỏa thân vừa vẽ truyện tranh dành cho người lớn. Thậm chí, Han Dal Sik còn tưởng tượng nhân vật chính là Jung Saet Byul.

Điên thì có sao

“Điên thì có sao” (It's Okay To Not Be Okay) là một trong những bộ phim được yêu thích nhất năm 2020 của Hàn Quốc. Phim chiếu trên Netflix từ 20/6. Thời điểm phát sóng, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế vì nó đề cập đến chủ đề phản ánh đúng hiện trạng xã hội như bệnh tự kỷ, rối loạn chống đối xã hội hay trầm cảm.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, bộ phim bị xử phạt vì Tiểu ban Đánh giá Phát thanh của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) xác định chứa nội dung nhạy cảm.

Một trong những phân cảnh gây tranh cãi nhất phim là khi Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji) bước vào phòng trong lúc nam chính Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) đang thay quần áo. Cô chạm vào cơ bụng của nam hộ lý và thực hiện một động tác nhạy cảm. Nhiều khán giả tố, Ko Mun Yeong quấy rối tình dục nam chính.

Chưa hết, nam phụ Kwak Dong Yeon vào vai con trai thứ của một chính trị gia bị mắc chứng hưng cảm. Nhân vật này nhiều lần khỏa thân trước mặt những người trong bệnh viện tâm thần, còn nhảy múa trong tình trạng gần như khỏa thân trong chiến dịch tranh cử của cha ruột.

Homemade Love Story

“Homemade Love Story” là bộ phim truyền hình gia đình Hàn Quốc của đài KBS2, phim chiếu bắt đầu từ 19/9. Phim kể về những con người với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung là cùng sống trong biệt thự Samkwang. Vốn dĩ là bộ phim cuối tuần bình thường, “Homemade Love Story” bất ngờ bị dân mạng Hàn Quốc tố có tình tiết quấy rối tình dục.

Theo đó, trong phim có cảnh nhân vật của nữ diễn viên Jin Ki-joo nhầm nhân vật do nam diễn viên Lee Jang Woo thủ vai là kẻ biến thái và đánh vào đầu anh. Khi bị ngã sau khi bất tỉnh, Lee Jang Woo lộ hoàn toàn cơ thể trần truồng. Dù nhà đài đã che đi phần cơ thể nhạy cảm, phân cảnh đó được chèn tiếng voi kêu làm dấy lên tranh cãi về việc cố tình mô tả bộ phận sinh dục nam.

Dân mạng chỉ trích, cảnh quay và âm thanh voi kêu mang tính gợi dục, có yếu tố quấy rối tình dục với đối tượng là nam giới, không phù hợp xuất hiện trong một bộ phim truyền hình dành cho mọi lứa tuổi. Có người còn lên án nhà sản xuất “thương mại hóa hành vi quấy rối tình dục”.

Cuối cùng, ê-kíp phim phải đưa ra lời xin lỗi chính thức, đồng thời hứa chỉnh sửa phần đó và chiếu lại tập phim.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu

Sau “Thế giới hôn nhân”, “Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu” là tác phẩm tâm lý, xã hội tiếp theo gây “bão” của làng phim xứ củ sâm trong năm 2020. Lên sóng từ 26/10, phim xoay quanh cuộc sống của tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc, với mưu mô, tham vọng, những áp lực, tội ác và sự giả dối. Phim gây tiếng vang nhờ nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực.

Nhưng cũng như “Thế giới hôn nhân”, tác phẩm của đài SBS vấp phải nhiều tranh cãi vì chứa nội dung nhạy cảm. Phim không chỉ có rất nhiều phân cảnh bạo lực học đường, ngoại tình, mà nhiều cảnh thân mật nam nữ được mô tả trần trụi, trong khi chỉ dán nhãn 15+.

Dư luận Hàn Quốc chỉ trích nhà làm phim lạm dụng cảnh “nóng”, nội dung kích động thanh thiếu niên thực hiện hành vi sai trái. Trước áp lực từ dư luận, phía nhà sản xuất phải điều chỉnh giới hạn độ tuổi xem, từ mức 15+ lên 19+.

Tú Oanh