Những điều làm nên sức hấp dẫn của phim 'Và em sẽ đến'

Bộ phim với tựa đề tiếng Việt “Và em sẽ đến” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ima, Ai ni Yukimasu nổi tiếng của tác giả Nhật Bản Takuji Ichikawa. Bộ phim được Hàn Quốc làm lại với sự tham gia của 2 ngôi sao hàng đầu là So Ji-sub và Son Ỵe-jin.

Chuyện phim xoay quanh hai cha con Woo-jin (So Ji-sub) và Ji-ho (Kim Ji-hwan) phải xoay xở với cuộc sống cô quạnh sau khi người vợ, người mẹ Soo-ah (Son Ye-jin) qua đời. Cậu con trai nhỏ chưa bao giờ quên lời mẹ dặn trước lúc đi xa, rằng đúng một năm sau, mẹ sẽ trở về khi mùa mưa tới. Và ngay khi cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ năm tiếp theo rơi xuống, Soo-ah đã trở về bên hai cha con.

Nhưng Soo-ah trở về cùng cơn mưa lại chẳng có bất cứ ký ức nào về hai cha con Woo-jin và Ji-ho. Từ đây, hai bố con Woo-jin và Ji-ho đã cố gắng làm tất cả để giữ mẹ Soo-ah ở lại lâu thêm dù chỉ là một chút.

Bối cảnh làng quê Hàn Quốc đẹp bình yên

Nhà làm phim Hàn Quốc rất biết cách khai thác những góc máy quay tuyệt đẹp để đưa lên màn ảnh. Khung cảnh vùng thôn quê yên bình với nắng hoàng hôn chiếu lên mặt hồ lấp lánh, với những con đường quanh co ôm lấy chân núi vốn không chỉ là đặc trưng của thiên nhiên Hàn Quốc mà cũng là vẻ đẹp chung của thiên nhiên các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Điều dễ khiến cho khán giả khi xem phim có cảm giác thân thuộc như chính bản thân từng được sống trong không gian ấy.

Bộ phim mang màu sắc tươi sáng, rực rỡ ở vùng quê Hàn Quốc yên bình.

Dàn diễn viên chính không thể tốt hơn

Son Ye-jin là lựa chọn không thể tốt hơn vào vai người mẹ nửa thực nửa mơ của cậu bé Ji-ho. Nét đẹp thanh toát, trong trẻo cùng nụ cười tỏa sáng đã khiến Son Ye-jin không cần phải diễn quá nhiều cũng đủ khiến khán giả vấn vướng. Vẻ đẹp của người phụ nữ 36 tuổi cũng giúp cô diễn tròn vai thuyết phục người xem hơn. Dù khi cười đùa với con hay lúc đôi mắt ngân ngấn lệ khi xem Ji-ho biểu diễn ở lớp cũng lột tả tốt nội tâm nhân vật mà không cần bất kì lời thoại nào.

Diễn xuất ăn ý của cặp đôi nam nữ diễn viên chính So Ji-sub và Son Ye-jin.

Còn với So Ji-sub, hóa thân vào vai ông bố vụng về, có phần khờ khạo của anh đủ khiến cho người xem quên mất một Park Chul Woong nóng nảy, luôn giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm trong “Giày Thủy Tinh” hay một ông chủ Joo Jung-won giàu có, lạnh lùng, toan tính với mọi mối quan hệ trong phim “Mặt trời của chàng Joo”. Một thân hình cao to, vạm vỡ như nam thần của So Ji-sub nào đâu lại có ngày trở nên ngốc nghếch và vụng về tới thế. Đến cái cúc áo sơ mi cài lệch, có phần nhau nhĩ của ông bố Woo-jin lại trở nên đáng yêu trong mắt cô đồng nghiệp.

Là tình đầu và cũng là tình cuối

Những ai đã đi qua năm tháng thanh xuân với những tình cảm ngây thơ trong sáng đều sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện tình của Woo-jin và Soo-ah. Một thời yêu đương vụng dại sớm tối. Một thời cảm nắng cô bạn học giỏi cùng lớp nhưng không dám tỏ bày, rồi chờ đợi, 1 năm rồi 2 năm, 3 năm cho tới khi kết thúc quãng thời gian cấp 3 cũng chưa kịp mở lời, chỉ kịp ghi lại đôi dòng lưu bút. Một thời hò hẹn ngây ngô, ai cũng mong cho trời đổ mưa lâu hơn, cho chuyến xe buýt đến chậm lại, xe đến rồi cũng không nỡ lên để ở cạnh nhau lâu thêm chút nữa.

Tuy kết thúc phim là sự chia ly nhưng khán giả vẫn luôn bất giác mỉm cười với những ký ức trong trẻo, ngô nghê ấy. Và hãy cứ yêu đi, “đừng lo lắng vì mọi chuyện đã có sắp xếp cả rồi” như lời nói của Soo-ah khi cô trở về tìm Won-jin. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Soo-ah vẫn lựa chọn bố con Woo-jin dù lựa chọn ấy sẽ khiến cô sẽ sống một cuộc sống ngắn hơn. Vì thời gian có ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua.

Soo-ah là tình đầu và cũng là tình cuối của ông bố vụng về Woo-jin.

Đề tài lay động trái tim khán giả

Đề tài tình cảm gia đình là một đề tài không mới lạ với các bộ phim Á Đông nhưng bằng cách làm phim khéo léo, bộ phim đã dẫn dắt khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này tới cảm xúc khác. Cùng cười khi mẹ con Soo-ah và Ji-ho chơi đùa với nhau rồi cũng rơm rớm nước mắt khi người mẹ hướng dẫn Ji-ho làm việc nhà vì biết rằng mình sẽ sớm phải rời khỏi trần gian, nơi có bố con Ji-ho luôn chờ đợi cô. Hay thấy ngọt ngào làm sao khi mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Won-jin đều chào và hôn lên ảnh vợ. Và lại chạnh lòng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là Woo-jin vác củi lấp đường hầm xe lửa với hy vọng đường hầm được lấp đi rồi thì Soo-ah sẽ không biến mất nữa.

Đề tài tình cảm gia đình không mới lạ nhưng luôn lay động hàng triệu trái tim khán giả.

Bộ phim mang lại cho chúng ta cảm xúc chân thực tới nỗi nếu như hôm nay trời có bất chợt đổ mưa thì người ta cũng không khó chịu thêm nữa. Vì biết đâu con mưa đó sẽ mang những điều kì diệu tới. Phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 6/4.

Hương Giang