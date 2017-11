Những hình ảnh đẹp lịm người của Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017

Với lối ứng xử thông minh, tự tin cùng khả năng tiếng Anh lưu loát, Mỹ Linh đang từng bước mang vẻ đẹp của người con gái Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi lớn nhất hành tinh

Trong tà áo tứ thân – trang phục truyền thống của người phụ nữ miền Bắc Việt Nam, Mỹ Linh thể hiện bài múa trên nền nhạc Cò lả trong phần thi Traditional Dance của Miss World. Đây là trang phục do NTK Ngô Nhật Huy thiết kế dựa trên ý tưởng về quốc hoa của đất nước – Hoa Sen

Mỹ Linh với trang phục dự thi Tài năng. Cô thể hiện bản mashup Trống cơm và We are the world