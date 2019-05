Những phim Việt có cảnh nóng gây tranh cãi nhận nhiều giải thưởng quốc tế

Vợ ba (2018)

Thời gian gần đây, báo chí, truyền thông trong nước hướng sự chú ý về bộ phim độc lập của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) – Vợ ba. Ngay từ thời điểm công bố trailer, phim dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên các trang mạng khi xuất hiện nhiều cảnh nóng, đặc biệt những cảnh liên quan đến nữ chính do Nguyễn Phương Trà My (15 tuổi) đóng.

Trong phim, Trà My vào vai Mây – cô bé 13 tuổi được gả làm vợ ba vào một gia đình địa chủ giàu có. Qua trailer, Trà My có không ít cảnh ân ái với bạn diễn lớn tuổi (Lê Vũ Long), đặc tả gương mặt lúc diễn cảnh nóng, thân mật với vợ hai (Maya) hay lộ một phần bầu ngực cuối trên mặt nước dù đã được làm mờ… Đáng nói, lúc quay phim, Trà My mới 13 tuổi.

Phim được quốc tế công nhận và giành về không ít giải thưởng uy tín. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả trong nước có phần gay gắt hơn. Phần lớn cho rằng, cho diễn viên vị thành niên đóng cảnh nhảy cảm, lộ cơ thể hay sử dụng lời thoại khêu gợi không phù hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Số khác phản bác, để diễn viên sống thật với nhân vật mới phản ánh được hiện thực xã hội cũ, nơi những cô bé 13-14 tuổi đã làm vợ, làm mẹ.

Đập cánh giữa không trung (2014)

Trước “Vợ ba”, “Đập cánh giữa không trung” – phim đầu tay của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp – từng gây tranh cãi vì cảnh nóng của diễn viên nữ ở tuổi teen.

Phim xoay quanh nhân vật Huyền (Thùy Anh) vì muốn kiếm tiền phá thai mà rơi vào mối quan hệ phức tạp với người đàn ông lớn tuổi tên Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng).

Khi tham gia phim, Thùy Anh mới 18 tuổi. Cô chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật khi khỏa thân hoàn toàn và đóng cảnh ân ái với Trần Bảo Sơn.

Thùy Anh khỏa thân đóng cảnh nhạy cảm trong "Đập cánh giữa không trung".

Như trường hợp của Nguyễn Phương Trà My, mẹ Thùy Anh phản đối con gái đóng cảnh nhạy cảm. Cuối cùng, Thùy Anh cũng thuyết phục được mẹ, và thực hiện phân cảnh gây tranh cãi.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, ngôi sao “Bộ tứ 10A8” tỏ ra dè dặt lúc được hỏi về cảnh nóng trong “Đập cánh giữa không trung”. Cô cho biết, đó là chuyện quá khứ, không muốn đề cập đến nhiều, đồng thời nhấn mạnh cô không phù hợp với các cảnh nóng bỏng.

Bi, đừng sợ (2010)

“Bi, đừng sợ” là bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Đăng Di, nói về cuộc sống của một gia đình nhiều thế hệ sống dưới một mái nhà trong lòng Hà Nội, với những rắc rối trong các quan hệ ông - cháu, cha – con, vợ - chồng…

Phim có truyện, không có kịch tính, không có cao trào… nhưng qua con mắt của đạo diễn Phan Đăng Di lại phản ánh đầy chân thực cuộc sống của con người ở Hà Nội, vui có, buồn có, đẹp có, xấu có, bí bách có…

Cũng như “Vợ ba”, “Bi, đừng sợ” từng đoạt rất nhiều giải thưởng điện ảnh lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng về đến Việt Nam lại bị vướng kiếm duyệt do có nhiều cảnh sex được mô tả một cách thẳng thắn, bạo liệt, không phù hợp với văn hóa Á Đông như cảnh mẹ Bi (Kiều Trinh) luồn tay vào quần chồng cầu hoan, nhưng không được đáp ứng; cảnh sex giữa bố mẹ Bi; hay cảnh cô giáo của Bi (Hoa Thúy) dùng đá lạnh nhằm khỏa lấp ham muốn trong những đêm khuya khoắt…

Thời điểm được công chiếu tại Việt Nam, 60% cảnh nóng trong phim đã bị cắt, vô tình khiến tác phẩm bị rời rạc, không phản ánh hết câu chuyện, cũng như ý nghĩa mà đạo diễn muốn truyền tải.

Chơi vơi (2009)

“Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là tác phẩm hiếm hoi khai thác đề tài đồng tính nữ trong làng điện ảnh Việt. Thời điểm ra mắt, phim gây tiếng vang cũng như đoạt giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Tờ New York Time từng nhận xét, phim là "sự thăm dò tinh tế và u sầu những cảm giác bất an về tình ái và sự thức nhận đầy hoang mang".

Độ "nóng" của phim thể hiện ngay ở poster.

“Chơi vơi” xoay quanh nhân vật Duyên (Đỗ Hải Yến) quyết định kết hôn với Hải (Duy Khoa), một tài xế taxi nhỏ hơn cô 2 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không như ý khiến Duyên rơi vào vòng tay của kẻ sở khanh tên Thổ (Johnny Trí Nguyễn), cũng như mối quan hệ đồng tính với Cầm (Linh Đan), một nữ nhà văn từng trải, bạn gái thân thiết của cô.

Đúng với mối quan hệ phức tạp của Duyên, phim xuất hiện nhiều cảnh nóng, cảnh quan hệ ngoại tình hay quan hệ đồng tính… “rất thật và không phải che giấu cái gì” theo giải thích của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tuy nhiên, chính những cảnh nóng này lột tả được những cảm xúc rối rắm, kiến giải về bản năng của mỗi con người.

Tú Oanh