Những scandal ồn ào giới showbiz Việt trong năm 2020

Quảng cáo

Thủy Tiên

Trong năm qua, việc ca sĩ Thủy Tiên đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt của miền Trung tốn khá nhiều giấy mực báo chí cũng như tranh luận từ phía cộng đồng mạng. Ban đầu, hành động lập tức xuống vùng lũ cứu trợ bà con của Thủy Tiên nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, vì số tiền chuyển vào tài khoản của Thủy Tiên quá lớn, lên tới gần 200 tỷ đồng đã kéo theo nhiều vấn đề và bình luận trái chiều.

Thủy Tiên gây tranh cãi khi đăng tải bài viết với nội dung xin được trích một phần quỹ hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung để ủng hộ một nhóm người Việt tại Nhật. Chưa dừng lại ở đó, Thuỷ Tiên lại nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đăng tải clip cô tài trợ tiền cho 2 học sinh nghèo ở vùng lũ tiền sinh hoạt, ăn học từ giờ cho đến hết đại học. Có nhiều người không đồng tình với Thuỷ Tiên vì cho rằng cô đang tuỳ tiện sử dụng tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung sai mục đích. Bên cạnh đó, việc Thủy Tiên không ngần ngại cho người đàn ông lớn tuổi 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng cũng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, cách làm từ thiện kiểu ngẫu hứng của Thủy Tiên hay dừng phát tiền ở Hải Lăng, Quảng Trị khiến hình ảnh của cô méo mó trong lòng người hâm mộ. Dù sau đó, Thủy Tiên lên tiếng xin lỗi nhưng cô bị nhóm an-ti fan chỉ trích khá nặng nề, thậm chí “tấn công” các nhãn hàng mà cô đại diện.

Cho đến thời điểm hiện tại, Thủy Tiên đã minh bạch số tiền cứu trợ miền Trung gần 200 tỷ đồng từ sao kê xác nhận của ngân hàng và một loạt biên bản xác nhận có mộc đỏ của chính quyền các cấp. Thủy Tiên cho biết thêm, bởi đợt 1 cô đi gấp, không kết hợp cùng chính quyền địa phương, không ai xác nhận số tiền chi ra, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sợ uy tín sẽ bị ảnh hưởng nếu không minh bạch được nên quyết định tự bỏ tiền túi cho chuyến đi từ thiện đầu tiên là gần 2,7 tỉ đồng. Ngoài ra, do có một số ý kiến phản ứng chuyện Thủy Tiên cảm tính khi cho một số nạn nhân bão lũ có hoàn cảnh khó khăn nhiều tiền hơn người khác nên cô quyết định bỏ thêm hơn 1 tỉ đồng nữa vào quỹ cứu trợ miền Trung, để tránh dùng tiền chung "cảm tính" khiến người đóng góp thông qua Thủy Tiên có thể không hài lòng. Cô cho biết, tiền đi lại, ăn ở, vé bay cả đoàn trong 40 ngày là 250 triệu, Thủy Tiên cũng tự bỏ tiền của mình.

Hương Giang

Cuối tháng 10, mạng xã hội xuất hiện một nhóm anti với hơn 100.000 thành viên với tên "Anti nữ hoàng đạo lý". Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng thành viên liên tục tăng đi kèm với những bài viết chỉ trích, ngôn từ khiếm nhã nói về Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Ngày 30/10, trên trang cá nhân, Hương Giang lên tiếng đáp trả. Nữ ca sĩ cho rằng cô đang bị phá hoại đời sống cá nhân lẫn công việc. Hương Giang đề nghị cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho cô.

Không chỉ vậy, người đẹp còn đăng tải đoạn clip hơn 17 phút ghi lại quá trình đối chất với antifan khiến “làn sóng" tẩy chay tiếp tục dâng cao. Nhiều người hoài nghi tính xác thực của clip, một số khán giả khác lại tỏ thái độ không hài lòng trước cách xử lý tình huống của nữ ca sĩ.

Nhiều người vào fanpage của các chương trình, nhãn hàng mà Hương Giang góp mặt để “tấn công". Trước làn sóng “tẩy chay” dữ dội, Hương Giang lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân nóng nảy khi xử lý sự việc. Cô cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. “Cảm ơn câu chuyện này đã cho Hương Giang nhận ra rất nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống. Một trong số đó là 'tất cả lỗi lầm trong quá khứ của bạn đều có thể tích tụ và tạo nên kết quả của bạn ngày hôm nay, vì thế hãy luôn cẩn trọng với bất kỳ lời nói, hành động nào của mình từ ngày hôm nay để không có kết quả xấu nào xảy ra trong tương lai, nhất là khi bạn là một nghệ sĩ”, cô nói.

Phương Thanh

Ngày 29/10, Phương Thanh đăng trên trang cá nhân với nội dung: "Chanh đi từ thiện tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: 'Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu'. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Bài viết của Phương Thanh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo hình ảnh ca sĩ Phương Thanh đăng trên mạng, cư dân mạng truy ra nơi ca sĩ này đến là xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam chứ không phải tại Quảng Ngãi, đồng thời nhiều bình luận bức xúc trước thông tin mà ca sĩ này đăng lên.

Ngày 12/11, Sở Thông tin - truyền thông Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với ca sĩ Phương Thanh về nội dung ca sĩ này đăng lên mạng xã hội liên quan đến việc cứu trợ tại Quảng Ngãi khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Tại cuộc làm việc, ca sĩ Phương Thanh cho rằng bài viết của mình trên trang Facebook chỉ nêu quan điểm cá nhân về "mặt trái của từ thiện" chứ không có ý xúc phạm người dân Quảng Ngãi. Theo cô, đó là những việc cô chứng kiến trên chuyến đi dài ngày ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi và không nhớ địa điểm thời gian cô đến Quảng Ngãi làm từ thiện. Trong khi đó, Công an Quảng Ngãi khẳng định đã rà soát tất cả các địa phương miền núi và đồng bằng, không địa phương nào xác nhận nữ ca sĩ đến trao quà. Theo đó, phát ngôn của Phương Thanh vi phạm nghị định 15 của Chính phủ khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Chiều 13/11, nữ ca sĩ lên tiếng về phát ngôn của cô. Đồng thời, Phương Thanh lên tiếng xin lỗi người dân Quảng Ngãi. "Do bị hiểu lầm nên tôi phải là người chịu trách nhiệm xin lỗi và gửi lời xin lỗi đầu tiên tới người dân Quảng Ngãi, mong người dân Quảng Ngãi bỏ qua và thông cảm cho sự sơ sót của Phương Thanh", cô bày tỏ. Nữ ca sĩ đồng thời cũng gỡ bỏ bài viết về từ thiện bị cho là xúc phạm người dân Quảng Ngãi nói trên.

Khắc Việt - Khắc Tiệp

Tháng 3/2020, Khắc Việt từng đăng tải dòng trạng thái chỉ trích ý thức cách ly của một vlogger sang chảnh - nhân vật này được cho là Khắc Tiệp. Tuy nhiên sau đó nam ca sĩ đã sửa thành một nội dung khác để tránh gây tranh cãi.

Trong bài phỏng vấn sau đó, Vũ Khắc Tiệp đáp trả và nêu đích danh Khắc Việt: "Sau đợt cách ly, đây là lần đầu tiên tôi nhận trả lời phỏng vấn nên nhân tiện tôi cũng muốn gửi lời đến bạn ca sĩ Khắc Việt. Tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nghe bạn hát nhưng một ngày đẹp trời bạn lại "đá xéo" tôi. Thật sự tôi nghĩ chỉ có đàn bà mới lên mạng chửi và đánh giá người khác, nhất là khi người đó không liên quan tới cuộc đời của bạn". Ngay sau bài chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp, ca sĩ Khắc Việt cho biết đã liên lạc trực tiếp với ông bầu này nhưng không nghe máy. Đồng thời, nam ca sĩ cũng "dằn mặt" gọi thẳng ông bầu Ngọc Trinh là "mày" xưng "tao".

Sau đó, nam ca sĩ đã xoá bài đăng trên trang cá nhân của mình với lý do không muốn làm "miếng mồi ngon" cho truyền thông và cộng đồng mạng. Dù Khắc Việt liên tục “khiêu chiến” khi tuyên bố sẵn sàng bay vào Sài Gòn để “xử lý” nhưng Khắc Tiệp đáp lại bằng sự im lặng và sự việc dần chìm.

Anh Đức- Trấn Thành

Khuya 29/5, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh giống nam diễn viên Anh Đức cùng tin đồn anh cùng bạn thân - danh hài Trấn Thành cùng nhau sử dụng chất kích thích. Bị bôi nhọ hình ảnh và danh dự, Trấn Thành tức giận đăng đàn truy tìm kẻ tung tin đồn. "Tôi thật sự rất tức giận khi đọc được những tin nhắn của bạn nào đó đang đưa ra cái tin nhắn giả mạo để bôi nhọ danh dự tôi. Tôi sống thế nào tự lương tâm tôi trả lời. Và tôi tin khán giả của tôi cũng hiểu Trấn Thành là người như thế nào", Trấn Thành bức xúc.

Thậm chí, anh cùng ê-kíp, luật sư đến tận nhà riêng chất vấn với những người lan truyền tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Trong clip được Trấn Thành chia sẻ, anh cũng nói về những thiệt hại do tin đồn gây ra.

Về phía Anh Đức, nam diễn viên giữ im lặng. Đáng chú ý hơn, Anh Đức đã khoá trang cá nhân. Số điện thoại liên lạc với anh cũng không thể kết nối. Tính đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về ồn ào nói trên.

Đỗ Quyên

Tổng hợp