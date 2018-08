Những tiết lộ bất ngờ khi NSƯT Bùi Cường đóng Chí Phèo

NSƯT kể, để hóa thân vào hình tượng Chí Phèo kinh điển vừa hay lại vừa khó, ông đã phải cắt ngắn mái tóc dài lãng tử của mình, thậm chí 'Bác bắt cháu cạo trọc cháu cũng cạo', ông nói với đạo diễn Phạm Văn Khoa khi ấy.

Khi hoài niệm về hậu trường 'Làng Vũ Đại ngày ấy', cố nghệ sĩ cho biết luôn nhớ đến cái cảm giác khi bôi loại thuốc đặc trị của phụ nữ sau sinh lên mặt để giả làm sẹo cho nhân vật Chí Phèo.

Còn đối với cảnh ân ái trong bụi chuối với Thị Nở. NSƯT từng kể rằng, khi đóng phân cảnh đó, đoàn phim tìm về một người mẫu đóng thế cảnh ngực trần cho nghệ sĩ Đức Lưu. Do quá nhập vai, nên ngay khi đạo diễn vừa hô “diễn”, "Chí Phèo" Bùi Cường lập tức hất tung chiếc yếm và vồ lấy bộ ngực của Thị Nở, làm máy quay không kịp bắt hình.

Cảnh 'nóng' của Chí Phèo và Thị Nở trong phim.

Sau cùng, nam diễn viên đành vừa diễn vừa nghe chỉ đạo của nhà quay phim. NSƯT Bùi Cường bảo không còn tâm trí nào để "cảm nắng" với bạn diễn, chỉ cố gắng động viên cho cô người mẫu khỏi run khi ở trước đoàn phim có quá nhiều đàn ông.

Tuy nhiên, cái khó nhất đối với cố nghệ sĩ khi vào vai Chí Phèo lúc đó là diễn làm sao ra được điệu say của anh Chí và cười như thế nào để lột tả hết tâm trạng của một kẻ bị đẩy tới tận cùng của xã hội. Không biết bao nhiêu lần ông uống rượu tới say mềm rồi đứng trước gương để cười, nhiều người không biết còn tưởng ông bị điên. Nhưng cuối cùng, Bùi Cường cũng tìm được dáng đi say rượu “không giống ai” cùng một tiếng cười “chó hóc xương” không trộn lẫn. Đây cũng là điều làm nên thành công của vai diễn Chí Phèo.

"Đó là tiếng cười nghẹn ở cổ họng, giống như con chó bị hóc xương. Thân phận Chí Phèo cũng giống như con chó ấy, bị xã hội chèn ép và xô đẩy", NSƯT Bùi Cường từng trải lòng.

Còn đối với NSND Đức Lưu, khi nhớ lại cảnh này bà cho biết chi tiết khó nhất và cũng gây sốc nhất mà nữ nghệ sĩ phải đảm nhận là cảnh nude trong vườn chuối của Thị Nở và Chí Phèo. Nghĩa là bà phải "khoe" bộ ngực trần của mình sau tán lá chuối, dưới ánh trăng trước mặt nghệ sĩ Bùi Cường khi ấy. Cách đây hơn 20 năm, đây thực sự là chi tiết gây sốc. Do đó, để cứu nguy cho "Thị Nở" Đức Lưu, đạo diễn Phạm Văn Khoa phải tìm diễn viên đóng thế là một người mẫu nặn tượng tại ĐH Mỹ thuật Hà Nội.

Nghệ sĩ Đức Lưu và nghệ sĩ Bùi Cường trong một lần tái ngộ.

Dù biết ơn vai diễn Chí Phèo, song NSƯT Bùi Cường từng trải lòng rằng có lúc ông thấy chạnh lòng vì mình giống như bị “đóng đinh” với hình ảnh này. Bởi ông đóng không ít phim, làm đạo diễn cũng nhiều thế hệ mà khán giả chỉ nhớ tới duy nhất Chí Phèo do ông đóng. Nhưng cũng nhờ đó mà cố nghệ sĩ nhận ra rằng nghiệp diễn có một vai để đời và nhận được biết bao tình cảm của khán giả đó là một may mắn quá lớn với người làm nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau gần 4 thập kỉ ra mắt, anh 'Chí Phèo' của 'Làng Vũ Đại ngày ấy' vừa đây bỗng dưng khiến 'Thị Nở' và những người yêu quý ông sốc khi ra đi quá đột ngột vì căn bệnh tai biến vào rạng sáng 3/8. Dẫu vậy, hình ảnh anh 'Chí Phèo' đã, luôn và vẫn sống mãi trong lòng những người ở lại, với văn học và nghệ thuật Việt Nam.

Lộc Liên

Tổng hợp