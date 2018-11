Nở rộ MV: Ngao ngán chất lượng

Đầu tháng 10, MV Hongkong1 ra mắt khán giả, mở màn cho hàng loạt ca sỹ, nhạc sỹ giới thiệu MV sau đó. Cái tên Hongkong1 của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tài lần đầu tiên xuất hiện và nhanh chóng tạo nên hiện tượng khi MV đã cán mốc 1,4 triệu lượt nghe chỉ sau 2 ngày ra mắt. Không chịu thua kém, vài ngày sau đó, MV Thằng điên của Justatee- Phương Ly trình làng và “hút” không ít khán giả khi nó “qua mặt” Hongkong1 để đạt tới gần 3 triệu lượt nghe sau 24 tiếng ra mắt. Trên các trang nhạc số, bài này cũng đứng đầu các bảng xếp hạng và được các trang đánh giá là sản phẩm thành công nhất về hiệu ứng khán giả thời điểm đó.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt MV khác cũng chọn tháng 10 để ra mắt sản phẩm. Nữ ca sỹ Bảo Anh ra mắt Như lời đồn và đã gây tai tiếng vì những ẩn ý của tựa ca khúc, còn Only C- Karik lại trình làng MV Yêu đơn phương. Rồi Bảo Thy với I Can’t Breath; Hoàng Thùy Linh với Fall In Love, Thảo Trang với Dù đã có… Dù các nghệ sỹ đã đầu tư khá mạnh mẽ cho các sản phẩm của mình nhưng vì ra mắt ngay thời điểm HongKong1 và Thằng điên đang gây bão mạng xã hội nên những MV này đều bị lu mờ, không lan tỏa rộng rãi đến người hâm mộ…

Nhìn nhận về hiện tượng MV ra mắt ồ ạt, một nhạc sỹ thừa nhận các nhạc sỹ, ca sỹ trẻ đã có những tìm tòi, khám phá để ra mắt các sản phẩm mới với nhiều sự khác biệt. “Tuy nhiên, sự khác biệt này mới chỉ dừng lại ở mức làm ra các món ăn tinh thần lạ cho khán giả chứ chưa hẳn món ăn đó đã ngon lành”. Nhạc sĩ này dẫn chứng như Hongkong1chỉ là một MV gợi cho người xem nhớ về hơi hướng cuả những bộ phim Hồng Kông thời thập niên 90 từng thu hút khán giả Việt. MV chỉ thu hút khán giả bởi những cảnh quay cũ kỹ, còn lời hát thì quá đơn giản. “Còn Như lời đồn ngay sau khi ra mắt, khán giả cho rằng tác giả đã cố tình đưa kiểu nói lái thô thiển ngoài đời dẫn ca khúc. Dù tác giả không thừa nhận nhưng chính vì sự đồn thổi của người nghe dẫn tới nhiều khán giả tìm đến Như lời đồn chỉ vì tò mò”- Nhạc sỹ này cho biết.

Gây sốc… để hút khách

Nếu như Hongkong1 bị đánh giá là nhạt nhẽo thì Như lời đồn đã bị dư luận lên án bởi cái tên của ca khúc được tác giả cố tình đưa vào nhằm thể hiện cách nói lái để câu khách. Từ Như lời đồn, nhiều người liên tưởng đến những ca khúc được sáng tác theo kiểu đó như Như cái lò, Nắng cực, Thu dẩm… cũng đang gây sốc cho khán giả không phải do chất lượng ca khúc mà chỉ vì cái tên, nếu nói lái sẽ ra một ý nghĩa khác khá tục tĩu.

Nhạc sĩ Hàn Châu thẳng thắn: Có thể ban đầu bài hát sẽ được thu hút vì cái tựa nhưng rồi chắc chắn nó sẽ nó đã chết yểu sau vài lần hát. “Hoặc tự nó sẽ biến mất”- ông nói và khẳng định thời gian sẽ đào thải những bài hát như thế. Qua cái tựa lạ và sốc các nhạc sĩ trẻ mong muốn thu hút khán thính giả tò mò. Tuy nhiên, suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Bởi, một ca khúc hay phải hội tụ nhiều yếu tố khác nhau như nội dung ca từ, cốt truyện, giai điệu, ca sĩ thể hiện. “Cái tựa chỉ là một phần nhỏ trong các yếu tố đó. Giới trẻ tìm đến cái tựa lạ để xem trong đó có gì và rồi họ sẽ bỏ đi vì… không có gì ngoài cái tựa”- Nhạc sĩ Hàn Châu nói.

Nhìn nhận về chất lượng các MV ra mắt ồ ạt hiện nay, nhạc sỹ trẻ Nguyễn Văn Chung (Tác giả của nhiều ca khúc được đánh giá cao Vầng trăng khóc, Chiếc khăn gió ấm, Nhật ký của mẹ…) cho biết, không đánh giá cao chất lượng nhiều MV mới ra mắt, dù các ca khúc đó đang có sức hút mạnh với khán giả. “Đây chỉ là hiện tượng nổi lên từ mạng xã hội. Có thể sự thành công của các nhạc sỹ trẻ hay các ca khúc nào đó không phù hợp thị hiếu với nhiều người nhưng cũng không thể phủ nhận khi chúng vẫn được một bộ phận đón nhận. Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh rằng, quan trọng nhất vẫn là tài năng và cái tâm làm nghề. Ai cũng thấy, rất nhiều hiện tượng nổi lên, được tung hô chỉ được một thời gian rất ngắn. Điều quan trọng là các ca khúc đó có sống được lâu dài với thời gian hay không?”, Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cho biết.

Ông Nguyễn Quang Vinh- quyền Cục trưởng cục Nghệ thuật- Biểu diễn (Bộ VH- TT- DL) cho biết: Hiện đang tồn tại những lỗ hổng pháp lý trong các văn bản pháp quy để cho các nhạc sĩ, ca sĩ lợi dụng thực hiện hành vi được cho là gây scandal, câu view. Hiện Cục đang xây dựng chính sách phối hợp giữa Bộ VH-TT-DL và Bộ TT-TT để hình thành những quy định chung quản lý những tình huống mới phát sinh trong thời đại công nghệ mới như việc đăng tải MV, clip, bản thu… trên YouTube hay chia sẻ trên mạng xã hội…

