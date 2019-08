Nổi tiếng là thế, Taylor Swift vẫn bị nhầm với nghệ sĩ giả gái trên sân khấu

Quảng cáo

Theo Hollywood Life, nguồn cơn của sự nhầm lẫn bắt nguồn từ ca sĩ/diễn viên gạo cội 65 tuổi John Travolta.

Cụ thể, trong Lễ trao giải MTV’s Video Music Awards 2019 được tổ chức ở Trung tâm Prudential (Newark, New Jersey) hôm 26/8 (giờ địa phương), John Travolta được giao trọng trách công bố và trao giải “Video của năm”.

Không nằm ngoài dự đoán, người chiến thắng là Taylor Swift với MV “You Need to Calm Down”. Tuy nhiên, trong lúc nữ ca sĩ sinh năm 1989 đang hồi hộp chờ đợi chiếc cúp Moon Man về tay cùng nhiều nghệ sĩ khác, tài tử “Gotti” lại tiến về phía một “mỹ nhân tóc vàng” khác - Jade Jolie. Được biết, người bị nhầm với Taylor Swift là một “Drag Queen” (nghệ sĩ biểu diễn nam hoá trang thành nữ, thường là người chuyển giới) múa minh hoạ trong màn biểu diễn của “công chúa nhạc đồng quê” trên sân khấu MTV 2019.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó cho thấy, Jade Jolie sau vài giây bối rối vẫn lịch sự bắt tay và ôm đáp lễ John. Dĩ nhiên, chiếc cúp sau cùng cũng trở về đúng chủ nhân, nhưng tình huống trên khiến nhiều người “dở khóc dở cười” đi vào lịch sử lễ trao giải âm nhạc uy tín này. Không thể phủ nhận, ngoại hình của Taylor và Jade có nhiều nét tương đồng, từ mái tóc vàng đến kiểu trang điểm.

John Travolta nhầm "Drag Queen" Jade Jolie thành Taylor Swift.

Nhân sự cố này, Taylor cũng đưa vào bài phát biểu lời cảm ơn đến những người ủng hộ cộng đồng LGBT.

Ngoài việc là người chiến thắng, Taylor còn là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại VMAs năm nay. Cô mở đầu sự kiện bằng màn trình diễn hoành tráng 2 hit mới của cô, “You Need to Calm Down” and “Lover”.

Taylor Swift xúc động khi nhận giải. Jade Jolie (áo hồng nhạt) đứng sau có diện mạo tương tự người đẹp sinh năm 1989. Màn biểu diễn “You Need to Calm Down” hoành tráng của Taylor gây ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên biểu diễn cùng các "Drag Queen" trên sân khấu lớn. Người đẹp khoe giọng và kỹ năng chơi đàn guitar với "Lover". Thời trang thảm đỏ của cô được đánh giá cao, xếp đầu danh sách sao mặc đẹp.

Tú Oanh

Theo Hollywood Life