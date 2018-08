Noo Phước Thịnh giữ được cả ba học trò vào bán kết The Voice 2018

Tuần này, Hiền Trinh thể hiện ca khúc "Son", đây cũng là thử thách mà HLV cô đặt ra. Hiền Trinh đã mang một tiết mục hoàn hảo về phần nhìn và phần nghe, từng câu hát nội lực của Hiền Trinh một lần nữa chứng minh được năng lực của mình khi có thể biến hóa ở nhiều dòng nhạc khác nhau và truyền tải trọn vẹn cảm xúc.

Thành Nghiệp - thí sinh team Thu Phương thể hiện ca khúc nhạc ngoại lời Việt "Hãy vui nhé mẹ (someone like you)", anh mang đến một không gian nhẹ nhàng khi vừa hát vừa tự đánh piano. Chất giọng truyền cảm, mộc mạc của học trò Thu Phương một lần nữa mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe.