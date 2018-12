Nốt “thăng” trong dòng chảy nghệ thuật đương đại ở 'Art In The Forest'

Với nghệ sĩ, đó là cơ hội tự sự, giãi bày. Với công chúng, đó là dịp được thưởng thức nghệ thuật theo một cách rất “mới”. Với nhà đầu tư, đó là một sự trân trọng hiếm thấy với nghệ thuật.

Nuôi dưỡng nghệ thuật là một bài toán

Nghệ sĩ và nghệ thuật bị tác động tinh thần không nhỏ bởi nền kinh tế thị trường. Cuộc sống nhanh quá, xô bồ quá, mấy ai kịp đứng lại, thưởng thức, ngẫm nghĩ về một tác phẩm xem chiều sâu của nó đến đâu, hay đồng cảm được với cảm xúc, sự cô đơn của người nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ chọn cách thu mình lại để tiếp tục sáng tác, người khác gạt bỏ những tác động vật chất khách quan để sáng tác. Sau cùng, niềm đam mê giữ chân họ lại.

Nhưng vẫn cần lắm những mảnh vườn rộng rãi, nơi nghệ thuật được “vun xới”, nơi những ý tưởng được “ươm mầm”, nơi tác phẩm là một bông hoa nổi bật giữa vườn, được tưới tắm bởi nắng, gió, sự đồng cảm.

Art In The Forest là một mảnh vườn như thế.

Không ít họa sĩ, nhà điêu khắc từng bày tỏ trăn trở trước khi đến với Art In The Forest. Họ đang “khát”: “khát” những sân chơi nghệ thuật đích thực, “khát” những triển lãm phá cách, “khát” những chỗ đứng xứng đáng của tác giả và tác phẩm trên thị trường.

AIF - triển lãm nghệ thuật thị giác trong không gian rừng vô cùng độc đáo tại Flamingo Đại Lải Resort - ra đời đã phần nào thỏa mãn cơn khát ấy.

Người ta biết đến Flamingo Group với những công trình kiến trúc xanh nổi tiếng thế giới, với các bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp. Nhưng điều ít biết, là suốt nhiều năm nay, CĐT Flamingo đã âm thầm đầu tư cho nghệ thuật đương đại nước nhà, với mong muốn tạo nên một bảo tàng nghệ thuật trong rừng lớn nhất Việt Nam. Nơi nghệ sĩ có thể đến đó sáng tác, trưng bày tác phẩm, giao lưu với người thưởng lãm, thể nghiệm những màu sắc mới, công trình mới. Sau 3 kỳ AIF, trên những con đường đầy sắc xanh dẫn vào nội khu resort là hàng chục tác phẩm điêu khắc cỡ lớn điểm tô cho không gian sẵn có. Bước chân trong resort đẳng cấp ven hồ Đại Lải này, cảm giác thưởng thức nghệ thuật trên mỗi bước đi khiến tư duy, cảm hứng về nghệ thuật dường như rộng mở. Ở nơi này, không còn có quan niệm “nghệ thuật đương đại “kén” người thưởng thức mà chúng ta thường nghe đâu đó. Sự gần gũi, kết nối giữa tác phẩm và người thưởng thức đã xóa tan những hoài nghi của người nghệ sĩ về hành trình sáng tạo của mình.

Một “sân chơi” nghệ thuật đẹp và hiếm tại Việt Nam

Art In The Forest (AIF) là triển lãm nghệ thuật thị giác thường niên do tập đoàn Flamingo tổ chức tại Flamingo Đại Lải Resort (tỉnh Vĩnh Phúc) từ năm 2015 đến nay. Sự khác biệt của triển lãm không chỉ nằm ở bối cảnh (xa hơn, rộng hơn, xanh hơn, phá đi các khoảng cách tiếp cận tác phẩm) mà còn nằm ở thái độ và tư duy nghệ thuật của nhà đầu tư và nghệ sĩ. Những khối đá, kim loại nặng hàng chục tấn vượt cả ngàn cây số đến với triển lãm, sau nhiều tháng đã “lột xác” trở thành tác phẩm sắp đặt đỉnh cao giữa những thảm cây xanh mướt của resort. Nghệ sĩ ăn, ngủ, suy ngẫm, “tâm tình” với tác phẩm trong không gian bao la của rừng thông Đại Lải, họ không bị đặt lên vai trọng trách “tác phẩm đặt hàng” mà được thể hiện đúng tinh thần cống hiến và cái tôi duy mỹ.

Tất cả điều này, AIF đã thực sự làm được.

Hơi thở đương đại trong các tác phẩm tham gia triển lãm Art In The Forest 2018

Nói như nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ, cái quan trọng nhất của “Art In The Forest” không chỉ là tạo nên một tầm cao hơn các trại điêu khắc cũ. Đầu tư triển lãm không khó, cái khó là tiếp tục nuôi dưỡng, bảo tồn các tác phẩm song song với duy trì hoạt động nghệ thuật thường niên, lâu dà, thành một thương hiệu của nghệ thuật đương đại. Và Flamingo Group đã làm được điều đó.

Nếu như trên thế giới, các tác phẩm điêu khắc lớn xuất hiện phổ biến nơi công cộng, thì tại Việt Nam, các không gian chuẩn mực để trưng bày tác phẩm còn rất hạn chế. “Flamingo dám dành ra một quỹ đất lớn trưng bày tác phẩm điêu khắc, để cống hiến không gian văn hóa nghệ thuật cho công chúng. Họ đã làm được một sân chơi quá lớn, quá đẹp và quá hiếm! Đây là điều mà những nghệ sĩ như chúng tôi cảm thấy rất trân trọng và ghi nhận.” – Nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ nói thêm.

9 gương mặt nghệ sĩ đương đại, trong đó có 8 gương mặt trẻ bao gồm Tạ Duy, Triệu Minh Hải, Nguyễn Thị Hoàng Minh, Hoàng Duy Vàng, Hoàng Mai Thiệp, Nguyễn Xuân Lục, Trần Thược và nghệ sĩ danh dự Trần Hoàng Cơ sẽ là những gương mặt nghệ sỹ ấn tượng trong triển lãm AIF 2018, hứa hẹn mang lại nhiều cảm nhận độc đáo, mới lạ, về cả không gian, nội dung và nguồn cảm hứng.

“Sự khác biệt của triển lãm lần này là người ta sử dụng tốt không gian, có định hướng nghệ thuật rõ ràng và mời được những nghệ sĩ chuyên nghiệp sáng tác những tác phẩm đạt chất lượng cao.” – Nghệ sĩ điêu khắc – Khách mời danh dự Trần Hoàng Cơ chia sẻ.

Phản hồi tích cực từ giới nghệ sĩ chính là tín hiệu tốt cho một triển lãm nghệ thuật đương đại đã bước vào năm thứ 4. AIF 2018 diễn ra từ 1 đến 7/12/2018 và tiếp tục trưng bày đến tháng 5/2019 để phục vụ du khách nói riêng và công chúng nói chung.