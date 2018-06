NSND Hoàng Dũng nói gì về diễn viên 'Người Phán Xử' bị khởi tố?

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, nam diễn viên vốn là võ sư tự do nhưng lại tự nhận là giáo viên võ thuật trong ngành công an, lừa hai người có thể “chạy việc” vào hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài với giá 300 triệu đồng. Khi bị cơ quan chức năng triệu tập, Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận hành vi gian dối, đồng thời đã tiêu hết số tiền nhận của hai người trên.

Trong phim “Người phán xử”, Nguyễn Mạnh Hùng vào vai Huy Bá, em trai của Huy Kình, thế lực đối nghịch với tập đoàn Phan Thị.

Một cảnh quay trong phim "Người Phán Xử" của Nguyễn Mạnh Hùng.

Đối với NSND Hoàng Dũng, ông không có ấn tượng tốt hay xấu gì về Nguyễn Mạnh Hùng bởi không tiếp xúc nhiều. Tuy nhiên, qua quan sát, nam nghệ sĩ nhận xét Nguyễn Mạnh Hùng là một người biết về võ, điềm đạm, dễ chịu, vui vẻ và quan hệ với người trong đoàn phim cũng tốt. Do đó "ông trùm Phan Quân" tỏ ra rất bất ngờ khi biết thông tin Nguyễn Mạnh Hùng bị khởi tố vì vi phạm pháp luật.

Diễn viên Việt Anh, người từng đóng chung với nam diễn viên cả trong “Người phán xử” và “Khi đàn chim trở về” chia sẻ, trong quá trình tiếp xúc anh thấy Nguyễn Mạnh Hùng là người ít nói, không có gì "ngổ ngáo táo tợn". Thời điểm đóng "Người phán xử", anh không hề nghe bất kỳ điều tiếng gì về người đóng vai Huy Bá này, thậm chí, anh thấy mọi người xung quanh có vẻ cũng nể trọng "nhân vật" này vì có thành tích gì đó trong võ thuật mà anh không biết. Riêng cá nhân Việt Anh cảm thấy khó hiểu rằng tại sao một người như Nguyễn Mạnh Hùng lại có những hành vi vi phạm pháp luật như thế.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hùng sinh 1974 (trú phường Thịnh Liệt, quận Đống Đa).

Võ sư Lê Ngọc Quang, người đóng vai Huy Kình cho biết, ông khá bất ngờ và lấy làm tiếc khi bạn diễn của mình bị cơ quan điều tra khởi tố. Bởi khi đóng chung “Người phán xử”, ông thấy nam diễn viên này là người lễ phép và cũng thích phim ảnh. Đồng thời võ sư này cho biết Nguyễn Mạnh Hùng là đệ tử của đệ tử mà ông dạy dỗ nhưng việc “em trai trên màn ảnh” bị khởi tố ông không quan tâm lắm nên không có bình luận gì về việc này.

Còn theo một số võ sư tham gia phim “Người phán xử” thì Nguyễn Mạnh Hùng từng là đệ tử của môn phái Bình Định Gia khi còn nhỏ. Nhưng sau này, Nguyễn Mạnh Hùng bị khai trừ ra khỏi môn phái. Sự việc mới đây khiến những người trong giới võ thuật đều buồn vì khi đã theo nghiệp võ ai cũng đặt yếu tố đạo đức lên hàng đầu.

Lộc Liên

Tổng hợp