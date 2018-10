Nữ diễn viên chuyển giới Laverne Cox quyến rũ ngỡ ngàng

Nữ diễn viên nhận ra giới tính của mình khi cô có tình cảm với bạn nam cùng lớp năm 11 tuổi và đã có ý định tự tử. Tuy vậy, cô đã quyết định sống thật với con người mình, do vậy, từ năm 14 tuổi, Laverne Cox đã bắt đầu ăn mặc, chải chuốt như con gái mặc nhiều người dị nghỉ, châm chọc

Cô từng theo học múa múa ba lê cổ điển, rồi sau đó học diễn xuất. Cô trở nên nổi tiếng khi tham gia show truyền hình Orange is the New Black. Hiện không chỉ là diễn viên, Laverne Cox còn là ngôi sao truyền hình thực tế và nhà sản xuất truyền hình có tiếng.