Nữ diễn viên gốc Việt được mời vào cơ quan tổ chức giải Oscar

Business Insider dẫn thông báo của AMPAS cho biết, đơn vị tổ chức giải Oscar danh giá đã kết nạp con số kỷ lục 928 diễn viên đến từ 59 quốc gia trên thế giới trong năm nay.

Trong đó, 38% là người da màu và 49% là phụ nữ, theo đúng tiêu chí các thành viên mới được kết nạp bao gồm diễn viên của nhiều quốc gia, đủ giới tính và tuổi tác.

Đây là động thái của AMPAS nhằm đáp trả những chỉ trích Viện chỉ mời những nghệ sĩ da trắng và chủ yếu là nam giới.

Bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Bae Doona của Hàn Quốc, người đẹp “Kingsman” Sofia Boutella, ngôi sao nhạc kịch Dave Chappelle…, diễn viên gốc Việt Hồng Châu cũng có mặt trong danh sách của AMPAS.

Hồng Châu là nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử giải Quả cầu vàng.

Hồng Châu (SN 1979) là nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt, được sinh ra trong một trại tị nạn Thái Lan. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2008 trong loạt phim "The Sarah Silverman Program". Sau đó, cô cũng góp mặt ở nhiều bộ phim khác như "Good Luck Charlie", "My Boys", "Big Little Lies"... nhưng không tạo được dấu ấn lớn.

Đến năm 2017, cô tạo đột phá lớn khi giành được đề cử giải Quả cầu vàng cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong tác phẩm “Downsizing” (Thu nhỏ) của đạo diễn Alexander Payne. Thậm chí, cô được kỳ vọng sẽ có đề cử ở Oscar.

Tuy không có duyên với giải thưởng, rõ ràng cô đã để lại ấn tượng mạnh với các nhà chuyên môn khi nhận được lời mời gia nhập AMPAS.

Một số hình ảnh của Hồng Châu trong “Downsizing”.

Tú Oanh

Theo Business Insider