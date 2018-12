Nữ diễn viên Nhật Bản tha hương suốt 20 năm vì đóng thật cảnh sex

Nhật Bản từ lâu nổi danh với ngành công nghiệp phim người lớn. Những tác phẩm này được gọi “phim cấp ba”, “phim khiêu dâm”, mặc dù được công nhận, nhưng không được coi trọng hay đánh giá cao như các tác phẩm điện ảnh chính thống khác Tuy nhiên, một tác phẩm nằm ngoài quy luật đó. Phim chứa rất nhiều cảnh sex, nhưng lại là phim nghệ thuật, được thế giới công nhận. Đó là "In The Realm Of The Senses” (tựa Việt: Vương quốc Nhục cảm) của cố đạo diễn Nagisa Oshima.

“In The Realm Of The Senses” lấy bối cảnh tại thủ đô Tokyo vào những năm 1930. Nội dung phim kể về Sada Abe, một gái điếm giải nghệ, làm phục vụ trong một quán rượu. Sada sau đó bị vướng vào mối tình vụng trộm với chủ quán Kichizo Ishida. Hai người bị cuốn vào đam mê nhục dục mù quáng rồi kết thúc trong bi kịch khi Sada giết chết người tình trong một đêm “mặn nồng”. Phim dựa trên câu chuyện có thật về vụ án mạng “rúng động” Nhật Bản năm 1936.

Phim dựa trên vụ án mạng có thật vào năm 1936 ở Nhật Bản.

Đúng như nội dung chính, tác phẩm này đầy rẫy các cảnh sex, rất nhiều trong số đó là nam nữ diễn viên quan hệ thật, phô bày các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

Một thời gian dài phim bị gắn mác khiêu dâm. Ngay từ quá trình sản xuất, phim đã vấp phải sự chỉ trích từ cả giới chuyên môn và khán giả, phải nhờ một doanh nghiệp Pháp đứng tên mới được phép quay trong nước, nhưng phải sang Pháp để làm hậu kỳ. Khi ra mắt, nhiều phân đoạn quá nhạy cảm bị cắt và làm mờ.

Đến nay, phim chưa bao giờ được chiếu trọn vẹn tại Nhật Bản. Thời điểm ra mắt, phim bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí những nơi “thoáng” như Mỹ hay châu Âu. Ra mắt năm 1976, nhưng đến năm 1990, “In The Realm Of The Senses” mới được phép phát hành DVD.

Mãi sau này, phim mới được công nhận thuộc dòng phim nghệ thuật, nói về tình yêu, đam mê và nhục dục. Nhiều nước trên thế giới còn đưa tác phẩm vào chương trình đào tạo chính quy về điện ảnh.

Dẫu vậy, con đường đến với vinh quang của “In The Realm Of The Senses” phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó cay đắng nhất phải kể đến cuộc đời nữ chính Eiko Matsuda.

Vào vai Sada Abe, Eiko Matsuda chấp nhận thực hiện nhiều cảnh quan hệ tình dục thật trên phim. Nữ diễn viên sinh năm 1952 từng chia sẻ, phải thường xuyên uống rượu và cả thuốc tăng xông mới có thể nhập vai tốt nhất.

Nữ chính Eiko Matsuda.

Phim được quay ở giai đoạn suy nghĩ của người Nhật Bản vẫn mang nặng tư tưởng cũ. Do đó, một nữ diễn viên như Eiko Matsuda hứng chịu chỉ trích, tẩy chay nhiều nhất.

Sau khi bộ phim công chiếu tại LHP Cannes, Eiko đã bị nước Nhật tẩy chay, cấm trở về quê hương, khiến cô phải sống lưu vong ở xứ người suốt 20 năm. “Trả giá” đắt như vậy, Eiko vẫn đánh giá “In The Realm Of The Senses” là tác phẩm ưng ý nhất “trong từng cảnh nóng” suốt trong 6 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của cô.

Eiko Matsuda qua đời ở tuổi 58 vào ngày 9/8/2011, do căn bệnh u não. Sự hy sinh vì nghệ thuật, đóng thật cảnh sex, của nữ diễn viên chỉ đổi lại được cuộc sống tha hương gần nửa đời, rồi qua đời trong im lặng.

Tú Oanh

T/h