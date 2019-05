Nữ giám khảo trẻ nhất LHP Cannes được ví như ‘tiên nữ giáng trần’ là ai?

Sau loạt vai phụ trong "Daddy Day Care" (2003), "The Door in the Floor" (2004), "The Nines" (2006)..., Elle có vai chính đầu tiên vào năm 8 tuổi trong tác phẩm "Reservation Road". Từ bé, Elle được yêu mến với vẻ ngoài trong sáng, dễ thương.