'Nữ hoàng xăm trổ' Jemma Lucy khoe vóc dáng bốc lửa với bikini

Người đẹp nước Anh đang có kỳ nghỉ ở thiên đường ăn chơi của người nổi tiếng - Ibiza

Cô xuất hiện với bikini hồng 2 mảnh bé xíu, phô đường cong cơ thể nóng bỏng và đặc biệt là ngập tràn hình xăm lạ mắt

Jemma nổi tiếng với show truyền hình ăn khách Ex On The Beach ở xứ sở sương mù.



Không chỉ vậy, cô còn là mỹ nhân đam mê xăm trổ nghệ thuật và luôn tỏ ra tự hào với cơ thể ngập hình xăm của mình

Bất cứ ai nhìn thấy cơ thể phủ đầy hình xăm của người đẹp 28 tuổi có lẽ cũng thấy hơi sốc nhưng người đẹp đam mê xăm trổ dường như không để ý tới xung quanh. Ngay cả những trang phục đời thường cô cũng thường xuyên chọn thời trang thiếu vải khoe triệt để cơ thể

Thân hình nảy nở của ngôi sao truyền hình nước Anh

Một số hình ảnh trong các kỳ nghỉ khác của Jemma. Có thể thấy cô luôn chọn những bộ bikini "tiết kiệm" vải nhất để khoe vóc dáng bốc lửa của mình