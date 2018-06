Phạm Lịch ra MV về vấn nạn quấy rối tình dục sau ồn ào với Anh Khoa

MV được dàn dựng theo hình thức câu chuyện nhiều lớp lang được kể bằng ngôn ngữ múa. Các chi tiết được miêu tả trong MV là những hành vi thường xuyên bị xem nhẹ ngoài xã hội ngày nay. Nhiều người biện minh cho rằng, họ không biết.

Mở đầu là nhân vật đàn ông lần mò theo cô gái trong một không gian vắng người. Hắn giở hành vi đồi bại khi có thể. Cố tình chạm vào cơ thể của người khác khi chưa được chưa phép. Và ghi hình, xem lén một cô gái đang thử đồ.

Những cô gái trong hoàn cảnh đó đều phải trải qua những cảm xúc tiêu cực. Và rồi họ cũng nắm tay, cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi. Đồng lòng kêu gọi mọi người bảo vệ chính mình và giúp đỡ những người xung quanh.

Hình ảnh trong MV.

Phạm Lịch là người đưa ra ý tưởng và biên đạo dàn dựng cùng với sự tham gia của các diễn viên múa chuyên và không chuyên, trong đó có Bùi Nguyễn Công Anh, cựu thí sinh của Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) 2016.