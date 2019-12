Phản ứng của Hà Anh Tuấn trước tin đồn hẹn hò Phương Linh

Quảng cáo

Tin đồn Hà Anh Tuấn và Phương Linh đang bí mật hẹn hò xuất phát từ những hình ảnh mà nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.



Theo đó, Phương Linh chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai giấu mặt. Động thái này đã làm khán giả vô cùng tò mò vì từ trước đến nay, cô chưa một lần tiết lộ chuyện hẹn hò hay dự định kết hôn ở tuổi 35.

Phương Linh gây bất ngờ khi chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên bạn trai giấu mặt.

Dù chỉ để lộ nụ hôn ngọt ngào và bàn tay của bạn trai nhưng nhiều người đồn đoán đây có thể là nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Chiếc đồng hồ được xem là bằng chứng khiến nhiều người tin rằng cặp đôi Hà Anh Tuấn- Phương Linh đang bí mật hẹn hò.

Dẫn chứng là người đàn ông trong bức ảnh với Phương Linh mang chiếc đồng hồ màu xanh giống với chiếc đồng hồ Hà Anh Tuấn từng mang cách đây không lâu.

Trước sự bàn tán của dư luận, Hà Anh Tuấn đã chính thức lên tiếng. Theo đó, nam ca sĩ viết: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tạm dịch: Tôi đang độc thân. Làm ơn xin đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kì ai).

Hiện tại, Phương Linh vẫn chưa có phản hồi về thông tin bạn trai cũng như tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Đỗ Quyên