Phim gia đình mua bản quyền của Mỹ

Phim xoay quanh gia đình ông Mạnh (NSƯT Hoàng Sơn) khá bảo thủ trong khi bà vợ tên Vân (NSND Lê Khanh) cùng ba cô con gái lại có suy nghĩ và lối sống hiện đại. Mỗi tập phim là một câu chuyện, tình huống về những xung đột vợ chồng, cha mẹ-con cái, khoảng cách thế hệ. Đây là phim làm lại từ Last man standing của hãng 20th Century Fox- Mỹ. Điểm khác biệt so với các dự án phim làm lại từ kịch bản nước ngoài trước đó ở chỗ, đội ngũ làm phim của VFC hợp tác với các chuyên gia Mỹ từ khâu Việt hóa kịch bản cho tới sản xuất. Phim do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện- anh chuyên phim chính luận và phim bi, chưa từng làm phim hài nên cũng được xem là phép thử.

“Đây là phim truyền hình đầu tiên chúng tôi để các chuyên gia Mỹ giám sát chất lượng kỹ thuật, hình ảnh và nội dung, tới chừng nào đạt yêu cầu họ mới cho phép phát sóng. Coi như phim đạt chỉ số ISO về chất lượng”, NSƯT Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC nói. Do khác biệt về văn hóa gia đình với Mỹ, cho nên nhà sản xuất thương lượng và thỏa thuận với phía Mỹ để được quyền thay đổi khá nhiều nội dung. Ở phiên bản gốc là phong cách làm phim sitcom, các nhà làm phim Việt chuyển nó sang thể loại dramedy-kết hợp tâm lý, kịch tính và hài hước. Đây cũng là phim được thực hiện trong trường quay riêng để tạo bối cảnh phù hợp. Trước lo ngại phim không phù hợp, đại diện VFC thừa nhận cũng có thách thức nhất định, chờ phản ứng khán giả. Chẳng hạn Ấn Độ cũng mua bản quyền về làm lại, nhưng mới phát hai tập phải dừng lại do không phù hợp, buộc phải tìm cách tiếp cận mới. Với phiên bản Việt này, biên tập phim Lại Phương Thảo nói điều duy nhất các nhà biên kịch và làm phim phải giữ lại là tình cảm gia đình trong từng tập phim.

Bên cạnh các diễn viên quen thuộc như Lê Khanh, Hoàng Sơn, Quang Thắng, Đức Khuê, phim có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Thanh Sơn, Diễm Hằng, Thu Quỳnh, vlogger Lê Na, Mạnh Quân, Vinh Kiên.







Bảo Hân