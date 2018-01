Phim về người mẹ đi tìm công lý bất ngờ thắng Quả Cầu Vàng 2018

Pax Thiên hộ tống mẹ Angelina Jolie tham dự Quả Cầu Vàng Con nuôi người Việt của minh tinh 42 tuổi đứng bên khi cô trao giải Golden Globes ở Mỹ, sáng 7/1 (giờ địa phương).

Quả Cầu Vàng là giải thưởng phim ảnh thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, từ lâu đây đã được xem là một trong các giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar. Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 75 vừa diễn ra tối 7/1/2018 (giờ địa phương) tại Los Angeles. Năm nay, bộ phim The Shape of Water - phim 18+ về cô gái yêu thủy quái - nhận nhiều đề cử nhất với 7 đề cử. Theo sát phía sau The Shape of Water là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri và The Post với sáu đề cử.

Quả cầu vàng 2018: Quá nhiều ứng cử viên có chất lượng ngang nhau Sáng 8/1 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng để tôn vinh những cá nhân và tác phẩm phim ảnh xuất sắc trong năm.

Tại hạng mục về diễn xuất, tranh tài ở bản dành cho nam là những cái tên quen thuộc như Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Gary Oldman, Denzel Washington, Hugh Jackman...

Ở hạng mục giành cho nữ, cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra giữa những cái tên Jessica Chastain, Sally Hawkins, Frances McDormand, Meryl Streep, Judi Dench, Helen Mirren, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Emma Stone…

Đề cử gây tranh cãi nhất năm nay nằm ở hạng mục "Phim hài kịch/ca nhạc xuất sắc" khi đề cử tác phẩm kinh dị Get Out. Bộ phim kết hợp các yếu tố kinh dị, kịch tính và chủ đề phân biệt chủng tộc.

Vì sao dàn mỹ nhân đồng loạt diện đồ đen dự Quả Cầu Vàng 2018? Không phải các bộ cánh đủ sắc màu như thường thấy, thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay chứng kiến các sao hạng A và nhiều người đẹp khác đồng loạt diện đầm đen.

Giải phim hoạt hình được dự đoán tôn vinh Coco của hãng Pixar. The Handmaid's Tale và The Marvelous Mrs. Maisel lần lượt được các chuyên gia đánh giá cao ở các giải series chính kịch và hài kịch xuất sắc.

Đảm nhận vai trò dẫn chương trình của lễ trao giải Quả cầu Vàng năm nay là diễn viên hài Seth Meyers. Buổi lễ có sự tham dự và giới thiệu giải thưởng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Angelina Jolie, Mariah Carey, Halle Berry, Jessica Chastain, Penélope Cruz, J. K. Simmons và Dwayne Johnson…

Năm nay, lễ trao giải Quả Cầu Vàng trở nên nóng hơn bao giờ hết trước giờ G với scandal xâm hại tình dục của Harvey Weinstein - ông chủ hãng Weinstein kiêm nhà sản xuất nhiều tác phẩm đoạt Oscar. Các nghệ sĩ được kêu gọi mặc màu đen tới thảm đỏ để góp phần lên tiếng chống lại nạn xâm hại tình dục.

Kết quả của lễ trao giải Quả cầu Vàng thường khá sát với kết quả của Oscar, tuy nhiên nhiều năm liền vẫn có những ngạc nhiên xảy ra.

Nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Quả Cầu Vàng 2018 là ai? Hồng Châu là nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử giải Quả Cầu Vàng và được dự đoán là sẽ xuất hiện trong danh sách đề cử giải Oscar 2018.

Dưới đây là kết quả các giải thưởng:

1. Mảng điện ảnh

Phim truyện xuất sắc - Thể loại chính kịch

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (thắng)



Phim truyện xuất sắc - Thể loại hài hước hoặc ca vũ nhạc

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird (thắng)



Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch

Timothée Chalamet trong Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis trong Phantom Thread

Tom Hanks trong The Post

Gary Oldman trong Darkest Hour (thắng)

Denzel Washington trong Roman J. Israel, Esq.

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch

Jessica Chastain trong Molly’s Game

Sally Hawkins trong The Shape of Water

Frances McDormand trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (thắng)

Meryl Streep trong The Post

Michelle Williams trong All the Money in the World

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài hước hoặc ca vũ nhạc

Steve Carell trong Battle of the Sexes

Ansel Elgort trong Baby Driver

James Franco trong The Disaster Artist (thắng)

Hugh Jackman trong The Greatest Showman

Daniel Kaluuya trong Get Out

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài hước hoặc ca vũ nhạc

Judi Dench trong Victoria & Abdul

Helen Mirren trong The Leisure Seeker

Margot Robbie trong I, Tonya

Saoirse Ronan trong Lady Bird (thắng)

Emma Stone trong Battle of the Sexes

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Willem Dafoe trong The Florida Project

Armie Hammer trong Call Me by Your Name

Richard Jenkins trong The Shape of Water

Christopher Plummer trong All the Money in the World

Sam Rockwell trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (thắng)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Mary J. Blige trong Mudbound

Hong Chau trong Downsizing

Allison Janney trong I, Tonya (thắng)

Laurie Metcalf trong Lady Bird

Octavia Spencer trong The Shape of Water

Phim hoạt hình xuất sắc

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco (thắng)

Ferdinand

Loving Vincent

Đạo diễn xuất sắc

Guillermo del Toro với The Shape of Water (thắng)

Martin McDonagh với Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan với Dunkirk

Ridley Scott với All the Money in the World

Steven Spielberg với The Post

Kịch bản xuất sắc

Guillermo Del Toro, Vanessa Taylor với The Shape of Water

Greta Gerwig với Lady Bird

Liz Hannah, Josh Singer với The Post

Martin McDonagh với Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (thắng)

Aaron Sorkin với Molly’s Game

Nhạc nền trong phim xuất sắc

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

The Shape of Water (thắng)

Phantom Thread

The Post

Dunkirk

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc

Home trong Ferdinand

Mighty River trong Mudbound

Remember Me trong Coco

The Star trong The Star

This Is Me trong The Greatest Showman (thắng)



Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

A Fantastic Woman (Chile)

First They Killed My Father (Cambodia)

In the Fade (Đức) (thắng)

Loveless (Nga)

The Square (Thụy Điển)

2. Mảng truyền hình

Phim truyền hình chính kịch xuất sắc

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale (thắng)

Stranger Things

This is Us

Phim truyền hình hài hoặc ca vũ nhạc xuất sắc

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel (thắng)

Master of None

SMILF

Will & Grace

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch

Jason Bateman trong Ozark

Sterling K. Brown trong This is Us (thắng)

Freddie Highmore trong The Good Doctor

Bob Odenkirk trong Better Call Saul

Liev Schreiber trong Ray Donovan

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch

Caitriona Balfe trong Outlander

Claire Foy trong The Crown

Maggie Gyllenhaal trong The Deuce

Katherine Langford trong 13 Reasons Why

Elisabeth Moss trong The Handmaid’s Tale (thắng)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài hoặc ca vũ nhạc

Anthony Anderson trong Black-ish

Aziz Ansari trong Master of None (thắng)

Kevin Bacon trong I Love Dick

William H. Macy trong Shameless

Eric McCormack trong Will and Grace

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài hoặc ca vũ nhạc

Pamela Adlon trong Better Things

Alison Brie trong Glow

Rachel Brosnahan trong The Marvelous Mrs. Maisel (thắng)

Issa Rae trong Insecure

Frankie Shaw trong SMILF

Phim truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình xuất sắc

Big Little Lies (thắng)

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình

Robert De Niro trong The Wizard of Lies

Jude Law trong The Young Pope

Kyle MacLachlan trong Twin Peaks

Ewan McGregor trong Fargo (thắng)

Geoffrey Rush trong Genius

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình

Jessica Biel trong The Sinner

Nicole Kidman trong Big Little Lies (thắng)

Jessica Lange trong Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon trong Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon trong Big Little Lies

Nam diễn viên phụ xuất sắc

David Harbour trong Stranger Things

Alfred Molina trong Feud

Christian Slater trong Mr. Robot

Alexander Skarsgård trong Big Little Lies (thắng)

David Thewlis trong Fargo

Nữ diễn viên phụ xuất sắc



Laura Dern trong Big Little Lies (thắng)

Ann Dowd trong The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz trong This is Us

Michelle Pfeiffer trong The Wizard of Lies

Shailene Woodley trong Big Little Lies

