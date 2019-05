‘Phú Sát Hoàng hậu’ Tần Lam gây sốc với gương mặt già nua, lem nhem phấn

Gia nhập làng giải trí nhiều năm, nhưng sự nghiệp của Tần Lam thực sự thăng hoa khi góp mặt trong bộ phim cổ trang Diên Hi Công Lược (2018), với vai Phú Sát Dung Âm – Phú Sát Hoàng hậu của vua Càn Long. Tạo hình xinh đẹp, quý phái, cùng phong thái đoan trang, điềm đạm khiến Tần Lam lập tức để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Không chỉ xinh đẹp trên phim, Tần Lam còn nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình không tì vết, trẻ trung bất chấp thời gian ngoài đời thực dù đã ngấp nghé tuổi 40. Mỗi lần tham gia các sự kiện giải trí, cô đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông báo chí.

Tuy nhiên, trong một sự kiện mới đây ở Hong Kong (Trung Quốc), nhiều trang mạng địa phương đã ghi lại được những hình ảnh gây tranh cãi của mỹ nhân sinh năm 1981.

Theo những bức ảnh do phóng viên On hay HKChannel đăng tải, Tần Lam lộ gương mặt nhiều nếp nhăn, lem nhem phấn trắng, khác hẳn với loạt ảnh do chính nữ diễn viên chia sẻ trên Weibo cá nhân.

Hình ảnh già nua, lem nhem phấn trắng của Tần Lam do trang On đăng tải.

Lập tức, Tần Lam trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Dân mạng tỏ ra bàng hoàng với vẻ già nua, kém sang của người đẹp khác xa diện bạo chỉn chun trước đó. Số khác lại chê nữ diễn viên Đại lục trang điểm quá đậm để che dấu vết tuổi tác nhưng bị phản tác dụng, rồi lại nhận xét những bức ảnh xinh đẹp trước nay đều nhờ công nghệ chỉnh ảnh…

Đáp trả dư luận, phía Tần Lam bức xúc cho rằng, báo chí Hong Kong cố tình “dìm hàng” nữ diễn viên bằng cách chỉnh sáng quá mức, khiến ảnh trở nên loang lổ. Bên canh đó, phía Tần Lam cũng đăng video tại sự kiện để “minh oan” cho người đẹp 8x.

Những bức ảnh do báo chí và Tần Lam chia sẻ trước đó. Trong ảnh, mỹ nhân 37 tuổi thanh lịch, trẻ trung từ gương mặt đến vóc dáng lẫn cách diện đồ.

Tú Oanh

Theo Sina, On, GX News