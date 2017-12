Quang Thắng: Đóng Táo Quy hoạch là khốn đốn nhất

“Câu chuyện trong Táo quân đều được báo chí đề cập, tác giả và diễn viên đều đọc rồi. Chúng tôi đúc kết lại đưa vào lăng kính hài hước của Táo quân thôi. Không hiểu số phận tôi thế nào, đầu tiên là Táo Giao thông dính lời lẽ chuyên môn, rồi Táo Giáo dục cũng dính bao nhiêu nghìn học sinh. Cứ con số vào là tôi khó nhớ. Xong chuyển táo Quy hoạch. Lúc tôi đóng Táo Quy hoạch là khốn đốn nhất, vì có thước đo với met, hecta, bao nhiêu hecta bỏ hoang. Về mặt xây dựng tôi mù tịt”, Quang Thắng nói.

Khi được hỏi lí do nào khiến anh có duyên với những vai này, Quang Thắng nói có thể do anh “là con người sống rất thật, diễn mộc mạc chính vì vậy Đỗ Thanh Hải không muốn tôi diễn xuất, đao to búa lớn quá trên sân khấu. Kinh tế không thể diễn xuất quá được”. Anh cũng nói, đạo diễn Đỗ Thanh Hải và tác giả tạo điều kiện cho anh rút bớt từ ngữ chuyên môn, con số đi kèm để dễ nhập tâm với kịch bản, diễn hoà đồng cùng bạn bè.

Quang Thắng thừa nhận mình diễn mộc mạc nên cũng được ưu ái ở các mảng kinh tế Quang Thắng cũng thẳng thắn đánh giá Công Lý là “diễn viên giỏi nhất, có đủ khả năng dẫn dắt và cầm trịch sân khấu” đi theo đường dây đạo diễn định ra. NSƯT Chí Trung bảo đây là năm cuối anh tham gia Táo quân, còn Quang Thắng cũng suy tư muốn có người thay thế. “Tuy nhiên đâu phải ai muốn làm Táo quân cũng được, có những người muốn cũng không được và ngược lại”, anh nói.

Quang Thắng mong muốn tìm dàn diễn viên trẻ thay thế Một vài năm gần đây đạo diễn mạnh dạn đưa dần các diễn viên trẻ vào dàn diễn viên Táo quân, tuy nhiên Quang Thắng khẳng định “chưa tìm ra người thay thế”. Theo anh, nhiều diễn viên trẻ bây giờ vẫn hời hợt, chưa chịu trau dồi diễn xuất ở Táo quân bởi còn lo chạy sô kiếm tiền.

Những đợt cao điểm tập Táo quân thường ngốn khá nhiều thời gian của nghệ sỹ, nhưng dàn nghệ sỹ gắn bó lâu năm với Táo quân không ngại đêm hôm với Táo quân. “Tôi mà không thu xếp ổn thoả công việc gia đình thì giờ này không còn ngồi đây”, Quang Thắng nói vui khi được hỏi về việc cân nhắc, thu xếp việc nhà và công việc.

Bảo Hân