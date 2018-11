Quý ông Binz khiến MC Lại Văn Sâm hâm mộ tung MV triệu view

Binz là hiện tượng của dòng Underground với những ca khúc do anh sáng tác được giới trẻ yêu thích như They Said, Krazy, Sao Cũng được, Nguyên Team đi vào hết… Các ca khúc này đạt trăm triệu lượt nghe trên youtube và các trang nghe nhạc tại Việt Nam.

Sáng tác “So far” của Binz thu về gần 30 triệu lượt nghe khi phát hành bản audio trên youtube. Binz quyết định thực hiện MV “So far” tại Mỹ, nhanh chóng cán mốc triệu view tuy nhiên Binz thừa nhận đây có thể xem là một sự thất bại. Bởi các tác phẩm khác nhanh chóng đạt hàng chục triệu view trong thời gian ngắn, nên có thể xem đây là sự thất bại hay “cú sốc” với nghệ sĩ.

MC Lại Văn Sâm từng tuyên bố chính thức là fan của Binz “Có thể do cách làm MV này theo kiểu Mỹ không hợp với thị hiếu của khán giả Việt cho lắm. Ca khúc tôi chọn đã quá thân thuộc với khán giả rồi nên họ có thể chọn nghe audio theo thói quen cũ. Mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật chính thức tại Việt Nam nên tôi vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ”, Binz nói. MV được quay ở Los Angeles với đội ngũ những người làm phim trẻ của Hollywood, trong đó có Linnea Nam-đạo diễn người Việt gốc Thuỵ Điển làm việc tại Mỹ, từng có kinh nghiệm sản xuất phim cho Hollywood.

Binz có nhiều hit được giới trẻ yêu mến

“So far” kể về một chàng trai thầm yêu một cô gái nóng bỏng và luôn được nhiều người con trai khác vây quanh, săn đón. Chàng trai dù yêu nhưng đã chọn cách cố tình lạnh lùng, xa lánh. Binz chịu chơi thuê hẳn sa mạc tại Mỹ để quay. Binz nói, “So far” là một bài hát anh thích nhất trong sự nghiệp sáng tác 10 năm nay. Đây cũng là ca khúc lần đầu anh quay tại Mỹ, dù sống và làm việc ở đây 13 năm.

Bỏ qua việc lượt xem chưa đạt đến độ “khủng”, Binz hài lòng về sản phẩm mới. Trong MV, Binz thể hiện hình ảnh một chàng trai phong trần, có chút ngông phớt tỉnh trước tình yêu, không ngại khoe những hình xăm khắp cơ thể bên cạnh nữ diễn viên nóng bỏng. Câu chuyện tình yêu giằng xé này cũng xuất phát từ chính câu chuyện riêng của anh.

Hầu hết các ca khúc của Binz đều trở thành những ca khúc hit trong cộng đồng nghe nhạc trẻ tại Việt Nam. Anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam như Touliver, Triple D, Justatee, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm… Tại chương trình “Quý ông đại chiến” do MC Lại Văn Sâm làm host, Binz tham gia và khiến MC tuyên bố chính thức trở thành fan của Binz.

Bảo Hân