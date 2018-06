Quỳnh búp bê 1: Quỳnh bị lừa bán vào động quỷ, học cách chiều khách

Vừa vào phim là cảnh Quỳnh chạy trốn khỏi bọn buôn người ngay ở địa hình núi non hiểm trở. Cô dường như kiệt sức khi tìm được tới đường quốc lộ. Những tưởng thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ bắt cóc buôn người, ngay lập tức lại rơi vào tay mụ đàn bà chuyên đi dụ dỗ và lừa các cô gái nhà lành. Lấy lí do trả tiền xe hộ Quỳnh (Phương Oanh), lại thấy cô lơ ngơ lên lừa xuống xe và đưa vào chỗ cho hai tên bắt cóc tống tiền mang đi. Bà ta nói thẳng “hàng tôi giao cho các chú nguyên đai nguyên kiện, trắng trẻo xinh xắn nên làm giá cho cao cao vào”.

Lan (Thanh Hương) xuất hiện trong phim là gái làng chơi sắp “trở về già hết duyên”, nên trong phim cô bị My (Thu Quỳnh) ỉ thế được cưng chiều thẳng thắn “loại cave già còn lắm mồm”.

Tuy nhiên Lan lại có nhiệm vụ được ông chủ giao phó-kiểm tra “hàng”.

Thiên Thai là tổ hợp vui chơi ăn uống giải trí theo lời Lan thực ra là động quỷ trá hình. Lan bảo thẳng cuộc đời Quỳnh sắp tới phải gắn bó ở đây. Và đây là kết quả cô báo cáo với lão chủ: Da trắng trẻo không tì vết, ngực hồng, đùi thon... và được lão chủ coi là món hời trời ban.

Quỳnh tuy là cô gái miền sơn cước, non nớt ngây thơ nhưng cũng rất cứng đầu. Cô hỏi gì đáp nấy, trong mọi hoàn cảnh tìm cách bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại. Quỳnh được Lan “dạy nghề” ép uống rượu và cho học cách chiều lòng khách. Cô gái không chấp nhận số phận ấy phải nếm trải trận đòn tra tấn đau đớn khi bị “ăn” roi điện, bị nhấn đầu trong thùng nước. Đúng lúc ấy Lan đứng ra xin cho Quỳnh.

Lan hướng dẫn "nghề" cho cô

Lại nói tới My kẻ được những tên buôn hương bán phấn bảo “sinh ra ra để làm nghề”, cảm thấy vị trí đầu bảng bị lung lay nên dằn mặt Quỳnh khi xưng danh My sói. My bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ông chủ Cấn, giả lả nói cười và chăm sóc nhiệt tình bỗng một người phụ nữ xuất hiện khiến My hoang mang.