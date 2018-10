Quỳnh búp bê 19: Hai cuộc chạm mặt bất ngờ

Ở tập 18, Quỳnh được nhận vào làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng thời trang có tiếng, người quản lý cô chính là Thịnh (Hải Anh). Trong tập 19 khi Quỳnh đang xem đồ ở cửa hàng thời trang, Quỳnh nhận ra người đang quay lưng lại phía mình là Vũ (Minh Tiệp).

Vũ khi này đang chọn mua đồ cho một đứa bé. Vũ chính là người sai đàn em chặn đường Cảnh khi anh bế con Quỳnh đi trốn. Số phận đứa bé đang là ẩn số, theo những suy đoán rất có thể Vũ đang nuôi đứa con trai của Quỳnh.

Hải Anh sau ấn tượng ban đầu chưa mấy thiện cảm nay dành cho Quỳnh những lời dịu dàng

Trong một diễn biến khác, Vũ tình cờ lại là sếp của Thịnh. Vũ tin tưởng năng lực giải quyết công việc của Thịnh, nhưng lại nói: "Về công việc anh không có gì chê trách được điều gì, nhưng", chưa kịp nói dứt lời Thịnh đã đáp: "Anh lại nói chuyện riêng chứ gì, vợ con do duyên số".

Thịnh hỏi ý kiến Vũ về việc chọn Quỳnh là gương mặt đại diện mới cho chiến dịch truyền thông sắp tới. Vũ nhận ngay ra Quỳnh. Mối quan hệ rắc rối này cũng sắp đẩy Quỳnh vào những cuộc đối đầu gay gắt hơn.

Không những thế, sau khi My sói thoáng thấy Quỳnh trong tập 18, cô ả càng quyết tâm trả thù Quỳnh. Ở tập 19, Quỳnh không có cơ hội tránh mặt bởi My sói nhìn thấy Quỳnh ngồi ăn tối với Thịnh trong nhà hàng. My sói tỏ ra đầy nham hiểm, với mối thâm thù với Quỳnh, My sói không để Quỳnh sống yên ổn với công việc hiện tại.

My sói bắt gặp bồ trẻ lén lút gọi điện cho cô gái khác

Không chỉ có ý định trả thù Quỳnh, My sói chắc chắn không bỏ qua cơ hội đưa Đào vào đời. My sói giờ trở thành má mì, Đào lại là em gái của Lan, hơn nữa người tình của My sói lại đang theo đuổi Đào. My sói tình cờ phát hiện gã trai bao cô đang nuôi lén lút gọi điện cho Đào.

Lan quyết định rời khỏi nhà, khỏi làng vì không thể tiếp tục sống cuộc đời bình thường

Về phía Lan, sau khi bị cưỡng ép tập thể sau đó bị dàn cảnh đánh ghen, bố Lan phải nhập viện. Bố Lan không qua khỏi, trong tập 19 cô lo đám tang cho cha xong tuyên bố với gia đình: "Con cố gắng sống tốt để quay lại cuộc đời này, nhưng trong ngôi nhà này không ai tin con. Con phải đi thôi".

Bảo Hân