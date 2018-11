Quỳnh búp bê 25: Đào bị cưỡng hiếp, quay clip tung lên mạng

Nhà sản xuất vừa tung ra clip trích đoạn tập 25 Quỳnh búp bê. Trong đó nhiều tình huống kịch tính. Nhiều lần nói chuyện với Đào bất thành, từ quê Lan trở về Quỳnh vẫn cố gắng liên lạc với Đào để thông báo bệnh tình của Lan nhưng không được. Quỳnh lần này không chịu chấp nhận bó tay.

Quỳnh không nhượng bộ Đào nữa

“Còn mày, mày dễ dàng nghe anh ta thanh minh giải thích rồi dễ dàng tha thứ. Trong khi chị chỉ muốn gặp mày để nói chuyện về chị gái mày thì mày không chịu”, Quỳnh quát lên với Đào. “Chị im đi, tôi không muốn liên quan đến cái đồ thối tha như chị”, cô Đào cũng không vừa. Vừa kịp dứt câu Quỳnh cho Đào một cái tát. “Còn mày, mày dễ dàng nghe anh ta thanh minh giải thích rồi dễ dàng tha thứ. Trong khi chị chỉ muốn gặp mày để nói chuyện về chị gái mày thì mày không chịu”, Quỳnh quát lên với Đào. “Chị im đi, tôi không muốn liên quan đến cái đồ thối tha như chị”, cô Đào cũng không vừa. Vừa kịp dứt câu Quỳnh cho Đào một cái tát.

Quỳnh khóc thông báo bệnh tình của Lan

Kiên thấy người yêu bị đánh bèn dọa Quỳnh: “Mày đừng để tao phải xuống tay với mày”. “Tao thách mày đấy. Mày xuống đi”, Quỳnh trừng mắt. Quay sang Đào cô nói: “Mày có biết vì sao tao đánh mày không? Vì tao có tư cách của người từng được chị Lan cưu mang cứu giúp. Mày có biết bây giờ chị ấy như thế nào không? Chị điên rồi, đang phải nằm ở viện tâm thần kia kìa. Mà mày biết vì sao chị ấy bị điên, vì ai mà chị ấy bị điên không? Bây giờ tao vào viện thăm chị ấy, mày có đi cùng tao không?”, Quỳnh cao giọng quát.

Đào khóc khi biết tin chị gái bị điên

Trong một cảnh khác, Đào bị nhóm tay chân do My sói bắt về. Hai gã đàn ông đặt sẵn máy quay phim. Chúng ép Đào uống thuốc, Đào cố nôn ra nhưng không được. Chúng dọa rằng chỉ ít phút nữa thôi Đào “sẽ được lên thiên đường”. Âm mưu cho người cưỡng đoạt Đào, quay clip tung lên mạng của My sói sắp thành hiện thực. Cô Đào bướng bỉnh, trẻ con và chỉ biết vênh mặt chửi Lan, Quỳnh sắp phải nếm mùi cay đắng.

Trong một phân đoạn khác, bố dượng Quỳnh rất điềm nhiên yêu cầu cô bạn học cùng lớp với Đào lên giường. Lão cũng sẽ là người định hại đời Đào.

Bảo Hân