Quỳnh búp bê 3: Lộ quá khứ từng bị cưỡng hiếp đến có thai của Quỳnh

Trích đoạn tập 3 hé lộ tay khách VIP cô phải tiếp chính là lão già to béo. Trong lúc lão ta động chạm, Quỳnh bỗng nhớ lại hồi ức đầy ảm ảnh: Cô từng bị cưỡng ép. Quỳnh trong quá khứ từng mang thai tới 16 tuần, bác sỹ quyết định phải để sinh, không thể phá được. Trong lúc ấy, Quỳnh lấy hết quyết tâm và can đảm để lấy chai đập liên tiếp vào bụng để khiến mình sảy thai. Liệu khi phát hiện ra quá khứ này, Quỳnh có bị lão chủ và đám tay chân hành hạ?

Trong diễn biến khác, khán giả thấy thêm những mặt trái trong đường dây kinh doanh gái mại dâm. Một cô gái làng chơi vừa đi vừa than mệt, đám bạn vây lại hỏi. Cô bảo muốn nhường mối khách boa nhiều cho cô gái khác, tuy thế cô gái này tỏ ra khôn lanh vì biết tiền boa đó bị “cắt phế”-đưa lại phần trăm cho lão chủ nên chẳng còn là bao.

My đụng độ với cả đám chị em tại Thiên Thai

Đám mấy cô gái này còn định kiến nghị mức cắt phế lên ông chủ, vì cho rằng không bằng nhưng cũng không thể kém xa My. Đúng lúc đó My xuất hiện, mắng mỏ những cô gái làng chơi rằng muốn như ả cần “xinh, ngon, mặc đồ hiệu”. Tuy nhiên cô gái làng chơi nọ cũng không vừa, cảnh báo My nên tranh thủ vì thời của cô không còn dài.